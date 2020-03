Hablemos de 'home style' y la importancia de tener unas zapatillas de estar por casa cómodas y bonitas

Diez zapatillas confortables y 'chic' para vestir bien y sentirnos todavía mejor en casa mientras dure el aislamiento (y siempre).

Osiris Martínez | Woman.es

Hablar de modas y estilismos en tiempos de cuarentena, de teletrabajo y de Covid-19 no es tarea fácil. Llevamos en casa unos cuantos días y, sin ni siquiera saber cuando podremos volver a salir a la calle con libertad, nuestros únicos estilismos son los que nos tenemos que elaborar para ir a hacer la compra justa o necesaria, sin cruzarnos con nadie, dentro de nuestras posibilidades.

Pero: ¿Quién dijo que no podíamos encapricharnos y cuidar nuestros looks caseros para alegrarnos esta situación tan particular? ¿Por qué no inventarnos estilismos divertidos, cómodos y que dictaminen también tendencias nuevas: las de la cuarentena? ¿Por qué no convertir nuestras casas en nueva forma de presumir de moda? ¡Ha llegado la hora de sustituir el ‘street style’ por el ‘home style’!

Inauguramos esta idea hoy mismo, empezando por los pies. Con todos vosotros, ¡una selección de zapatillas irresistibles!

Las de Snoopy

Zapatillas estampadas, de Women’secret, 17,99 euros.

Las lenceras

Zapatillas con plumas, de Oysho, 19,99 euros.

Las 'comfy'

Zapatillas, de Hot Potatoes, 29,95 euros en El Corte Inglés.

Las chanclas hit

Sandalias en piel, de Prada, 450 euros en Net-a-porter.

Las transparentes

Mocasines transparentes, de The Row, 460 euros en Net-a-porter.

Las cuquis

Sandalias con pelo, de Miu Miu, 490 euros en Net-a-porter.

Las veraniegas

Alpargatas, de Gucci, 495 euros en Net-a-porter.

El kit

Kit de zapatillas, máscara y bufanda, de Fendi, 2.750 euros en Net-a-porter.

Los calcetines

Calcetines de punto grueso, de E.Berjey, 45 euros en Net-a-porter.

La calentita

Zapatilla de borrego, de Laure Manoogian, 403 euros en Net-a-porter.