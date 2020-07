¡Adiós deportivas blancas! Las zapatillas de 'running' pasan a ser el nuevo objeto de deseo durante la cuarentena y uno de sus motivos te sorprenderá (y te hará reír) bastante

La alta demanda de estas en el mes de la desescalada ha llevado a las firmas a rebajar sus productos hasta un 10%.

Si el mes de mayo de 2020 se va a caracterizar por un 'best seller', ese serán las zapatillas de 'running' y no precisamente para completar looks formales de aires deportivos acompañados de faldas o pantalones. Muy al contrario, el éxito de esta nueva demanda por parte de un público tanto femenino como masculino se debe a esa característica principal por la que se crearon: para hacer deporte en general, salir a correr en concreto o, incluso, utilizarlas de pretexto, como si de un uniforme camuflado se tratase, para poder ligar.

Sí, habéis leído bien. Claro que lo habéis hecho. Y aunque probablemente solo os quedéis con el último de los motivos, todo un arte para el cual en los tiempos de confinamiento que corren cualquier excusa parece ser buena, el poder activarnos fuera de casa desde el 2 de mayo es la verdadera razón que ha llevado a las marcas especializadas a agotar muchos de sus modelos aumentando así sus ventas durante el primer fin de semana de la desescalada, un 21,30% frente al primero de abril, según el portal de precios Idealo.

Oficialmente, salir a correr es uno de los planes que ya podemos hacer al aire libre. Y precisamente para ello el calzado es uno de los complementos más importantes a tener en cuenta, llevando tanto a los 'runners' experimentados como a aquellos 'amateurs' que se están adentrando en el mundillo a hacerse con un par aprovechando, además, los descuentos que las firmas han aplicando a sus productos con el fin de activar las ventas online.

Mientras que comunidades como Cataluña o Castilla La Mancha encabezan la mayor demanda de un calzado al que nosotras ya nos habíamos rendido llevándolo en el día a día, las firmas se preparan para reponer un stock que podría estar viviendo su mejor momento. Y en él se incluyen unos modelos que pueden pasar a formar parte de nuestro armario tanto para hacer deporte como para presumir de él en cualquier otra ocasión, siendo estos siete nuestros favoritos: