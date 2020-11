Las 'slippers' de & Other Stories y Hums revolucionan las zapatillas de andar por casa: son tan bonitas y cómodas que también las llevarás en la calle

Descubrimos, en primicia en Woman.es, esta colección de cuatro diseños tan divertidos como apetecibles.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

En un momento en el que la comodidad se alza como el máximo requisito que le exigimos a nuestro calzado, & Other Stories ha unido fuerzas con la marca sueca de calzado Hums para crear una pequeña colección de zapatillas y 'slippers' que, además de resultar comodísimas, van un paso más allá de las típicas pantuflas de estar por casa en cuestiones de diseño.

"Estilosa sin ser rígida. Maravillosa de llevar. 'Arty' y bonita". Así es como definen esta línea de cuatro pares Disa Treutiger, directora de diseño de calzado de & Other Stories, y Henrietta Nyvang, directora creativa de Hums, firma conocida precisamente por sus lujosas zapatillas de estar por casa y 'slippers ready to wear'. Y no podríamos estar más de acuerdo.

"Dado que la mayoría de nosotros todavía pasamos mucho tiempo en casa, las 'slippers', que antes estaban reservadas para pasear por casa en un domingo tranquilo, se han convertido ahora en el zapato preferido de muchas personas", explica Nyvang. Y es que, si algo le podemos agradecer a este 2020 es el auge del 'home style': un creciente interés por las prendas 'comfy', tanto para quedarnos en casa como para salir a la calle; una revolución que, por supuesto, también abarca el calzado.

"Ahora la gente es más consciente y tiene más curiosidad sobre la moda de este tipo de zapatillas", apunta la diseñadora. "Creemos que estas 'slippers' son el comienzo de una nueva era donde priorizamos estar cómodos, pero elegantes al mismo tiempo", algo que, más allá de las jornadas de teletrabajo y las reuniones por videollamada, tiene cabida tanto en nuestros looks de calle más relajados como en una improvisada fiesta de pijamas.

Esta alegre y sofisticada colaboración está disponible desde el martes 17 de noviembre en las webs de ambas marcas, con un precio que oscila entre los 65 y los 75 euros en función del modelo. "Una obra de arte hecha slipper", resumen sus creadoras.

Sigue bajando para descubrir, en primicia en Woman.es, los cuatro diseños que conforman la colección de & Other Stories y Hums.