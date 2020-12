Las vas a necesitar.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que las redes sociales (todas sin excepción) son el mejor escaparate de lo que se lleva y de lo que no. Instagram, TIKTOK, Facebook e incluso Twitter (sigue existiendo, no lo olvidéis) nos ofrecen una visión real y acertada de lo que la gente elige para salir de sus casa y ahora en pandemia de lo que seleccionan para no salir de ella. Sí, porque si Instagram nos ha servido para seguir el día a día de las famosos y ver sus looks, en TIKTOK hemos podido detectar de manera prematura algunas de las tendencias que luego saltaban a Instagram. Lo sabemos, es todo un poco lioso, pero la vida digital lo es.

Una de estas nuevas tendencias, cuyas protagonistas son unas zapatillas de estar por casa la mar de modernas, originales y cómodas, es la de bailar a ritmo de tu canción preferida, en tu casa, con ropa cómoda y con estas divertidísimas zapatillas de la firma Flamingueo. Y sí, nosotras también hemos pensado, de primeras, que eran unos melones. Pero no, son zapatillas. Y antes de que las veas, te diremos que su precio es de 28 euros y que están disponibles aquí. Es que las vas a querer, ya te lo decimos.

No nos digáis que no son ideales para sobrellevar las largas horas que pasamos en casa y divertirnos un poco aunque solo sea por saber que llevamos en los pies este diseño XXL que bien podrían ser las nuevas zapatillas de andar por casa de un payaso. Con todo nuestros respetos a esa maravillosa profesión. Dicho esto, y si te haces con ellas, que sepas que deberías también comenzar a hacer TIKTOK (o Reels) con ellas porque lo vas a petar y porque ya hay mogollón de gente que ha comenzado esta tendencia.

Que ya quieres sumarte o no depende de ti, pero ya sabes que en plena pandemia es importante mantener activas e intentar disfrutar de las pequeñas cosas. Y si la pequeña cosa es ponerte unas zapatillas en casa y bailar, ¡bienvenido sea!