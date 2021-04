Fans de Lego, vas a querer vestir a tus hijos con cada una de las prendas de su colección para Adidas

Las coloridas piezas de Lego con las que podrías pasarte horas y horas jugando son ahora las protagonistas de la moda infantil más divertida de la primavera. Zapatillas, camisetas, sudaderas, pantalones... desearás TODO.

Julia García

La temporada pide color a gritos. En estos tiempos complicados en los que todos necesitamos una dosis extra de ilusión, la moda se presenta como el mejor de los recursos para combatir la apatía a diario. Nuestro armario ya se ha llenado de vestidos arcoíris que son todo un chute de energía, el joyero está empezando a llenarse de piezas en las tonalidades más vibrantes y hasta nuestro neceser de maquillaje se ha animado a jugar al Tetris. Pero necesitamos más. Mucho más. Suerte que ha llegado Adidas para ponérnoslo un poquito más fácil.

Y es que esta primavera la marca deportiva ha querido demostrar que nunca se es demasiado mayor para jugar al aliarse con Lego para lanzar un par de zapatillas que son todo un sueño. El famoso modelo Ultraboost que revolucionó el mundo del running con su aparición en 2005 acaba de ser versionada de la forma más divertida ya que ha incluido 3 bandas con bloques LEGO® que puedes customizar tú misma hasta crear combinaciones diferentes.

Una auténtica pasada de zapatilla a la que desgraciadamente tenemos que poner un pero: está agotadísima.

Pero tranquila porque no todo son malas noticias. Que este artículo no esté disponible para los adultos pese a que se puso a la venta hace poco más de dos semanas no quiere decir que no haya otras opciones de sacar partido a esta alianza que es todo un homenaje a esos ladrillos que tantos buenos ratos nos han hecho pasar colocando unos sobre otros.

Esta unión entre Adidas y Lego ya viene de lejos porque no es la primera ver que firman una alianza. Esta vez lo que ha dejado una colección en exclusiva para niños con la que querrás vestir a tus hijos ya mismo porque en ella, además de varios modelos de calzado con el azul, el rojo y el amarillo como protagonistas, hay toda una serie de prendas cómodas para sus enérgicas e imparables jornadas, todas ellas de lo más alegres. Pantalones tipo joggers, sudaderas, camisetas, chaquetas, monos, shorts, chándal... hasta mochilas, calcetines, gorras y cintas para el pelo. No le falta detalle.

Son piezas que invitan a sacar la creatividad de los peques de la casa y que cualquiera de nosotras hubiera soñado con llevar en su infancia por lo que darles el capricho a ellos de hacerlo pasa a ser la mejor de las opciones.