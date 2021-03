Volveremos a viajar, pero mientras tanto lleva el mar a tu armario con estas prendas de rayas marineras que te transportarán a la playa

La tendencia más clásica que nunca pasará de moda.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Por segundo año consecutivo, en Semana Santa las playas de España van a tener que esperar para ser pisadas por los miles de urbanitas que no tenemos la suerte de vivir junto al mar, sin embargo, eso no significa que no podamos traer su esencia hasta nosotras, al menos en lo que a moda se refiere.

El estampado de rayas marineras es un clásico entre los clásicos, que cada temporada vuelve a hacer su aparición en primavera para llenar nuestros armarios con prendas, accesorios y complementos que nos hacen sentirnos como auténticas capitanas de barco sin necesidad de soltar amarras ni hacerse a la mar. Este año no iba a ser menos, y aunque tenemos muchas novedades en lo que a tendencias de moda y calzado se refiere, hay cosas que nunca cambian y prendas que, tengas la edad que tengas y vistas con el estilo que vistas, siempre forman parte de nuestro fondo de armario. ¿O acaso conoces a alguien que no tenga algo a rayas marineras en su colección?

Si tú quieres renovar alguna de tus piezas de este estampado, o simplemente te gusta tanto que te da la sensación nunca tienes suficientes cosas marineras en casa, estás de enhorabuena, porque ya es posible encontrar en las tiendas un montón de opciones diferentes con las que podrás integrar las rayas marineras en tu armario. Desde las clásicas camisetas y cárdigans, hasta los vestidos, pantalones y tops, sin olvidarnos de accesorios como zapatos y bolsos, en esta selección que hemos preparado para ti encontrarás un montón de ideas, alternativas e inspiración para dominar esta tendencia y combinarla a la perfección con el resto de prendas de tu colección. ¡Al abordaje!