Y es mucho más barato de lo que crees.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

El trench es la prenda de entretiempo por excelencia. Pasen los años que pasen siempre vuelve a estar de moda, pero esta primavera-verano 2020 se reinventan y lo hace con cuero. Desde Bottega Veneta, pasando por Louis Vuitton hasta Coach, no hay firma que no haya incluido la gabardina de cuero entre sus colecciones de esta temporada. Aunque el clásico modelo beige de Burberry es una de las prendas más icónicas de la historia, esta vez merece la pena arriesgar y ya puestos, ¿por qué no lo hacemos como Jennifer Lopez? La diva del Bronx ha protagonizado la campaña de Coach y ya podemos decir que nos hemos enamorado de su gabardina de cuero.

Roja y con un largo por debajo de la rodilla, en el spot, que ha colgado la propia JLo en su cuenta de Instagram, la combina de la misma manera que durante el desfile de hace unos meses. Lo sencillo hubiera sido llevarla con un color neutro, como el blanco, pero desde la firma han querido jugar con la gama cromática y han apostado por el azul, en concreto, una blusa con lazada que es de lo más elegante.

¿Te gusta? Pues que sepas que le hemos encontrado un clon. Vale que no es de piel, pero el precio también es mucho más económico que el de la actriz. Entre las prendas de entretiempo de Bershka, hemos dado con una gabardina de vinilo que cuesta 59,99€.