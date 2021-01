Despídete de Violeta: estos son los planes que Mango tiene para su marca de tallas grandes

La marca Violeta desaparecerá y las tallas grandes (hasta la 52) pasarán a formar parte de la línea Woman.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Algo está ocurriendo en Mango. Si hace unos días te contábamos que la marca catalana acababa de lanzar su primera colección Home (con sábanas, toallas, velas etc.), ahora las novedades afectan de pleno a Violeta, su marca de tallas grandes.

Según ha anunciado la compañía, en los próximos meses la submarca Violeta by Mango desaparecerá. Pero, tranquila, no tendremos que despedirnos de sus colecciones con prendas hasta la talla 52, pues estas se integrarán en su colección principal Woman. Es decir, próximamente no habrá una línea de mujer y otra de tallas grandes, sino que ambas se integrarán bajo el mismo paraguas y podremos comprar la misma prenda de Mango desde la talla 32 hasta la 52.

Este movimiento, además de ser una declaración de intenciones a favor de una moda más inclusiva con todo tipo de cuerpos, forma parte de un plan de reorganización de las marcas y cadenas de Mango, cuyo objetivo es potenciar el negocio de las tallas grandes, reducir costes y bajar los precios de estas prendas.

Según las previsiones, el trasvase comenzará el próximo agosto, con la colección otoño-invierno 2021, cuando un 20% de las piezas de tallas grandes del grupo pasará a ofrecerse desde Mango Woman y el 80% restante continuará disponible en Violeta. Para febrero de 2022, con la línea primavera-verano 2022, toda la colección formará ya parte de Mango Woman.

- 15 prendas de las rebajas 2021 de Mango que todas las editoras de moda van a incluir en su armario

- Este abrigo de plumas de las rebajas 2021 de Mango es la chaqueta que hará que tus looks parezcan más caros

De esta forma Mango pone fin a la andadura de la cadena Violeta, que llegó al grupo en 2014 bajo la dirección de Violeta Andic (sobrina de Isak Andic, presidente de la compañía) no como una firma de tallas grandes, sino como una cadena de patronaje con tallas desde la 42 hasta la 52. En los últimos años las ventas de Violeta han supuesto en torno a un 2% del negocio total del grupo catalán, lo que indica que la demanda de este tipo de tallas tiene una importante demanda.

Actualmente Violeta cuenta con una red de setenta tiendas físicas distribuidas tanto por España como por diferentes países, que serán absorbidas por otras marcas de la empresa. Lo mismo ocurrirá con sus trabajadores, unas 180 personas entre personal de tienda y equipo de diseño, que pasarán a forma parte de otras de sus divisiones: Mango Woman, Mango Man y Mango Kids.