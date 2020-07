Estos son los mejores vestidos que encontrarás en las rebajas de verano... ¡y por menos de 15 euros!

Mínima inversión, máximo rendimiento.

María Aguirre | Woman.es

Si creías que las rebajas, a estas alturas del verano, ya estaban finiquitadas, te equivocabas. Nos hemos dado una vuelta -sí, otra más- por lo que va quedando todavía disponible en los catálogos con descuento de las firmas low cost más conocidas y te sorprenderías de las joyitas a precios muy asequibles de las que sigue quedando stock en tallas variadas.

Es tan sorprendente que te produce ese subidón de adrenalina tan característico de ese instante en el que detectas que estás ante una de esas compras en relación calidad precio de las que no se olvidan. Compras que casi siempre acontecen durante el remate final de las rebajas.

Este tramo final es el mejor para encontrar los chollos definitivos. Encima, en este atípico 2020, al empezar antes que ningún otro año, el boom inicial por las rebajas ya hace días que quedó atrás, de modo que es la hora de las verdaderas adictas a las rebajas, esas que nunca bajamos la guardia hasta el último minuto del último día. Y te lo vamos a demostrar con una selección de vestidos por menos de 15 euros que no te los vas a quitar de encima en todo el mes de agosto... e incluso en otoño.

Piénsalo bien. Menos de 15 euros en una pieza que te apaña un look entero. Nada de camisetas, pantalones, faldas o blusas. No, no. Hablamos de vestidos, la prenda estrella del verano, sobre todo del período que duran las vacaciones, el momento del año en el que todo lo que apetece ponerse es esa pieza alegre, estilosa y cómoda a más no poder.

Como siempre, más allá de cumplir el objetivo que nos hemos marcado de que fueran piezas accesibles a todos los bolsillos y que tuvieran un descuento sustanciable que los hiciera todavía más atractivos, hemos intentado pensar en todos los gustos y estilos, y aunque está mal decirlo de nuestra propia lista, nos ha quedado una selección más que apañada. Tanto que nos jugaríamos algo a que no la terminas sin picar en alguno de los vestidos que la conforman.