Vestidos originales para invitadas que quieren marcar la diferencia

Si estás buscando tu look perfecto de invitada y nada de lo que encuentras en las tiendas te parece suficiente, has llegado al lugar adecuado. En esta selección de vestidos encontrarás volantes, plumas, flecos y demás sorpresas estilísticas que te convertirán en la más original de cualquier evento.

SILVIA VÁZQUEZ

No todos los vestidos de invitada son iguales: largos, cortos, con diferentes tipos de escotes y mangas... En pleno pistoletazo de salida a la temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones), las opciones para encontrar tu look son infinitas; pero, si estás buscando un diseño realmente sorprendente (uno de esos con 'efecto GUAU', capaz de captar el interés de todos los presentes), la cosa cambia y no siempre es fácil dar en el clavo.

Lo primero que debes hacer para convertirte en la invitada más original es alejarte de las marcas habituales y bucear en firmas especializadas en la materia. Por ejemplo, en nuestro país hay muchos diseñadores cuyas colecciones incluyen vestidos y trajes pensados para marcar la diferencia. Es el caso, por mencionar solo unas pocas, de Ze García, Redondo Brand (creada por Jorge Redondo, una de las favoritas de las 'influencers' y de las más repetidas en los Premios Goya 2021), Dew & Corch o The IQ Collection (la enseña de Inés Domecq); todas ellas, marcas que triunfan en Instagram y que se han ganado un hueco en el vestidor de las 'it girls' españolas a golpe de 'lookazos'.

Sin embargo, si estás buscando opciones más asequibles, una buena opción es profundizar en las propuestas de tiendas como Zara, Mango, Sfera o H&M, ya que en ellas encontrarás auténticas joyitas que te sorprenderán (especialmente si hablamos de sus ediciones limitadas).

Teniendo todo esto en cuenta, en Woman.es hemos hecho una selección de vestidos de invitada (para todos los bolsillos y gustos) que, seguro, cumplirán las expectativas de las más atrevidas. ¿Qué puedes esperar? Volantes, plumas, flecos, asimetrías, estampados... y, en definitiva, todo tipo de fantasías estilísticas con las que coronarte como la mejor vestida de cualquier evento que tengas próximamente en tu agenda. ¡Disfruta del 'shopping'!