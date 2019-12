Los vestidos de fiesta de Zara, Uterqüe y Lefties por menos de 100 euros

Triunfa sin que el bolsillo se resienta.

María Aguirre | Woman.es

100 euros. Es el presupuesto tope que nos hemos marcado esta Navidad para encontrar el look perfecto. Y, lo creas o no, es mucho más sencillo tener como punto de partida esta cifra porque así podemos ir descartando de entre las decenas de opciones que existen en las tiendas. Además, no hay que olvidarse que debemos sumar a esto la elección de los complementos adecuados que suele darle otro mordisco considerable a nuestro bolsillo.

Para descartar aún más, y pese a la tentadora oferta de trajes, faldas y tops de ensueño que hay esta temporada, hemos limitado nuestra búsqueda al clásico por excelencia de estas fechas que es el vestido.

Hay diseños realmente geniales este invierno, siendo los de color negro y los metalizados los protagonistas junto con los que van plagados de lentejuelas. Especialmente en Zara, donde su colección es tan especial que incluso nos recuerda a la Alta Costura, pero también en Uterqüe con sus escogidas piezas que son pura sofisticación; y en Lefties, donde un buen precio te asegura un diseño a la última para bailar toda la noche.

De entre todos ellos hemos preparado una selección de los que creemos pueden ser lo que necesitas para sobrevivir al maratón de fiestas con éxito. Todos con una etiqueta que no sube de los 100 euros.