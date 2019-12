El vestido de tus sueños para esta Nochevieja te está esperando en alguna de nuestras tiendas 'low cost' favoritas.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

De Primark a Zara pasando por Lefties, Bershka o Mango; hemos repasado nuestras marcas 'low cost' preferidas en busca de los mejores looks para estas Navidades y ¡sorpresa! tenemos 15 vestidos de fiesta ideales por menos de 30 euros.

Invertir en un vestido especial siempre es una buena opción en estas fechas, pero lo cierto es que no hace falta dejar la tarjeta en números rojos para dar con diseños llamativos y de tendencia con los que brillar en cada compromiso navideño. Piénsalo bien, ¿cuántas veces vas a usar ese look? Aunque existen ideas geniales para darle una segunda vida a las prendas que compramos pensando en la Nochevieja, la realidad es que probablemente, no volverás a sacarlo del armario hasta dentro de mucho tiempo.

- Los vestidos de fiesta de Zara, Uterqüe por menos de 100 euros

- Los vestidos de fiesta de Asos, H&M y Pull&Bear por menos de 70 euros

Por este motivo, merece la pena hacer una pequeña labor de investigación en busca de vestidos de fiesta a buen precio, que nos permitan dedicar nuestro presupuesto a otras piezas del look a las que les daremos más uso, como por ejemplo el bolso, los zapatos, la 'blazer' o los pendientes.

La buena noticia es que gracias a las tiendas de 'mass market' es relativamente sencillo encontrar looks a la altura de las circunstancias sin gastar más de 30 euros. La prueba de ello son, por ejemplo, el minivestido negro de lentejuelas de Primark, el diseño cortito y dorado de Lefties o el largo de terciopelo azul marino de Bershka que hemos recopilado en este 'shopping' a modo de inspiración.

15 vestidos de fiesta por menos de 30 euros para Navidad Ver 15 fotos

Y es que las tendencias para las fiesta de esta temporada son las que nunca fallan. En cuanto a colores, el negro es el rey, sobre todo en eventos nocturnos, aunque los metalizados también tienen un papel muy importante. Las lentejuelas son imprescindibles, el plumeti la opción más romántica para marcar la diferencia y el raso y el terciopelo las apuestas más elegantes.

En resumen, busques el tipo de vestido de fiesta que busques para esta Navidad, lo encontrarás por menos de 30 euros, en la siguiente galería. ¡Disfruta!