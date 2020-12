Vestidos para dar la bienvenida a 2021 brillando

Una selección de los diseños 'brilli brilli' para crear un look de última hora de lo más especial.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Ha llegado el momento. Por fin vamos a decir adiós al 2020, un año marcado por la pandemia del Coronavirus que ha sido complicado en todos los sentidos y que hace que, más que nunca, queramos dar la bienvenida con los brazos abiertos al 2021.

Aunque este año las reuniones son limitadas y caseras, tenemos muchas razones para querer despedir el año con glamour y, por ello, además de pensar en un 'beauty look' espectacular, nos alucina la idea de hacerse con un vestido que nos haga brillar la noche del 31 de diciembre.

Puede que hayas sido previsora y ya sepas el look que vas a llevar la próxima Nochevieja, pero si todavía no has fichado la prenda que protagonizará tu look, en Woman.es hemos hecho una selección de vestidos de lentejuelas (que nunca fallan) y que podrás comprar a última hora.

Las lentejuelas se suelen asociar a los looks festivos, pero ya hemos visto que aunque tienen un mayor protagonismo durante estas fechas, estos adornos también protagonizan colecciones incluso en verano. Y, por ello, nos parece una fantástica inversión porque, aunque no lo creas, podrás dar más de un uso a estos diseños (en ocasiones tan variadas como pueden ser desde una cena especial con amigas hasta una boda).

Hemos hecho un recorrido por las tiendas más accesibles y asequibles para todos los bolsillos, y hemos encontrado propuestas para todos los gustos: desde los clásicos vestidos negros de corte lencero, hasta otros multicolor. Respecto a los patrones, sabemos que los mini son los más demandados, sin embargo este año también triunfarás con un diseño midi o largos (perfecto para cualquier tipo de siluea) y con todo tipo de mangas (cortas, largas, abullonadas...). Incluso para aquellas que busquen una opción más original, los asimétricos son una auténtica pasada.

¿Y lo mejor? Algunos de ellos ya están rebajados... Aprovecha, ficha el tuyo, ¡y a brillar!