Cómo llevar los vestidos bordados que son tendencia este verano, de la playa a la ciudad

En Instagram tienen claro que es la prenda estrella del verano y marcas como Zara, Maje o The IQ Collection le dan la razón. ¡Los queremos todos!

Cada verano tienen su vestido y este 2021 el diseño más buscado es, sin duda, amplio y con bordados. ¿Lo mejor? Que estos modelos de aire 'boho' y silueta relajada resultan ideales tanto para ir a la playa o a la piscina como para disfrutar de la ciudad; solo hay que saber cómo combinarlos.

Después del éxitazo que han tenido los vestidos 'cut out' desde el comienzo de la temporada, con la llegada del mes de agosto (y, por tanto, de las vacaciones de la gran mayoría de la población) Instagram se ha llenado de looks en clave estival; y, en ellos, los vestidos y caftanes con bordados han sustituido a los anteriores como 'must' imprescindible.

Las chicas con más 'likes' de las redes sociales los combinan con bolsos de tejido natural, gafas de sol extragrandes y, a los pies, sandalias planas o zapatillas Converse (la mejor opción si en tus planes entra hacer turismo). ¡No hace falta más para deslumbrar!

En este contexto, no nos sorprende que muchas de nuestras firmas de moda de referencia hayan incluido este tipo de vestidos bordados en sus colecciones de verano. Hay versiones para todos los gustos pero los más repetidos son de largo maxi, patrón ancho, color blanco y bordados en la zona del pecho. ¡Preciosos!

Uno de nuestros diseños favoritos es este de la nueva edición limitada de Zara, con escote cuadrado, manga corta amplia y una bonita lazada a la espalda. Su precio es de 59,95 euros y algunas tallas ya han comenzado a agotarse.

Otra opción a tener en cuenta es la que propone The IQ Collection, la enseña fundada por la aristócrata Inés Domecq que en los últimos meses ha enamorado a las reinas de Instagram. ¿Su apuesta? Un conjunto de top + falda por 115 euros que incluso puede salvarte tu próximo look de invitada.

En la siguiente galería encontrarás otros modelos de H&M, Maje, Uterqüe y más marcas que, seguro, te convencerán de incluir los vestidos bordados en tu maleta para el verano. ¡Disfruta del 'shopping'!