Este vestido de Zara de Amelia Bono es lo primero que meterás en tu maleta para las vacaciones

Largo, de finos tirantes y en color negro, es una de esas prendas comodín que querrás llevar a todas horas por lo cómodo que es y lo bien que sienta.

Julia García

Amelia Bono arranca sus vacaciones y, aunque hay cosas en su vida que han cambiado mucho recientemente ya que se ha separado de su marido y padre de sus cuatro hijos, Manuel Martos, otras no lo hacen nada: la empresaria sigue siendo fiel a Zara, firma sobre la que sustenta ese vestidor que es la envidia de muchas.

"Poco me queda para dejar de pisar el asfalto, cuenta atrás para ver el mar", dice la empresaria en una publicación en la que ya está en modo vacaciones sobre la arena de la playa no solo mentalmente sino también en el look, porque lleva un vestido fluido que sería lo primero que meteríamos en una maleta pensada para un viaje en esta época del año.

Y eso en caso de que lo metas porque viendo lo cómodo que debe de ser, acompañado de algo con lo que cubrirte los hombros del aire acondicionado traicionero de los medios de transporte, el vestido de Zara es una opción perfecta para llevar puesto durante un trayecto largo. Y más si lo combinas como Amelia Bono, con unas sandalias e medio camino entre las 'ugly' y las inspiradas en la naturaleza, de tipo 'track', aunque bien es cierto que la pieza en cuestión es muy versátil porque se nos ocurren al menos dos opciones más para los pies con los que darle otro aire al vestido.

Por un lado, unas deportivas blancas de lona, sencillas, y por otro, unas cuñas, el zapato capaz de aunar como ningún otro en verano el confort con el estilo. A estas puedes sumar una tercera vía, la que propone precisamente el equipo creativo de la firma gallega, que opta en su catálogo por combinar el vestido con unas sandalias de tacón. Cualquiera de ellas es buena según las circunstancias y tus gustos.

Pensando en cómo sacarle partido no te hemos dado la información del vestido en cuestión, un diseño básico largo en color negro de la firma gallega de tirantes finos y escote en uve sin apenas elementos decorativos. Ni falta que hacen. Tan solo un sutil pliegue en la parte central de la prenda que queda bonita en movimiento.

Pocos argumentos más necesita el vestido para convencerte, pero el precio también acompaña porque, aunque no está de rebajas sino que pertenece a la línea de nueva temporada, está disponible por un valor de 29,95 euros en la tienda online de Zara, donde quedan unidades de todas las tallas disponibles para llegar a tiempo de copiarle la idea a Amelia Bono antes de irte de vacaciones.