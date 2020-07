Puede que el vestido de verano más bonito, cómodo y que mejor combina con todo esté en la nueva colección de Oysho

Y lo queremos YA.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Alegría y viveza es lo que encontramos en la nueva colección de Oysho. Y es que, además de bikinis y bañadores superfavorecedores en una gran gama de colores, también encontramos diseños que son purita tendencia y, entre ellos, los vestidos se llevan gran parte de nuestra atención, y no es para menos...

- Ni bermudas, ni shorts, los pantalones que necesitas esta temporada son estas mallas de ciclista de Oysho con efecto vientre plano gracias a su cintura alta y un tejido con protección solar

- Olvídate de las sandalias planas y las alpargatas, este verano se llevan las abarcas de piel de Oysho y Ria Menorca

Ya te hemos contado que durante los meses de verano, y especialmente para los looks de playa, resulta imprescindible hacerse con un bikini con el que te sientas bien, pero es cierto que los estilismos veraniegos van mucho más allá (y si no que se lo digan a Nuria Roca, quien nos demuestra que se puede bajar a la playa e ir perfecta). Y es que, un vestido bonito y que combine con todo no puede faltar en tu armario de temporada.

En la tienda online de la firma de Inditex, conscientes de ello, han incluido vestidos para todos los gustos, pero podemos confirmar que hoy en la redacción hemos dado con el que más bonito y versátil del verano. Abre bien los ojos.

Se trata de un vestido de tirantes satinado en color verde esmeralda y con cordón en la cintura que, definitivamente, es precioso. Como ya sabes, los tejidos satinados siempre son un acierto y este diseño de Oysho, además, no puede ser más ideal, ya que es bonito, superveraniego y nos ha conquistado por varias razones.

En primer lugar, por el color. Además de que el verde esmeralda es un tono muy, muy bonito; resalta el bronceado y puedes combinarlo con absolutamente todo. De hecho, si por ejemplo quieres atreverte para crear un look 'color block', puedes combinarlo con unas sandalias o zapatos en otro color llamativo para un look de diez.

Además, al ser amplio, favorece la silueta y, gracias a la lazada, consigue afinar la cintura. Aunque también nos encanta cómo queda sin lazada. Y, por último, nos parece un diseño tan elegante como versátil, ya que resulta perfecto para llevarlo tanto en el día a día con unas sandalias planas o incluso unas 'sneakers', así como para una cena de verano con unas cuñas o para un evento más formal con unas sandalias de tacón. ¡Tú decides!

Ahora mismo está disponible en la web de la tienda en todas las tallas a 29,99 euros. Nosotras lo queremos YA. ¿Y tú?