Este vestido de Uterqüe es perfecto si tienes 30, 40 o 50 y además de tener un escote precioso es el que mejor sienta a las mujeres con curvas

El azul marino es el nuevo negro. Y no, es no es cosa nuestra, solo tienes que echar un vistazo a las novedades que han llegado a las tiendas últimamente para darte cuenta de que el azul marino se ha convertido en el sustituto del color, hasta el momento, más elegante de todos. Entre la nueva colección de Uterqüe, la tienda más lujosa del grupo Inditex, hemos dado con un vestido que no es que sea un fondo de armario, también es el típico vestido al que recurrirás cuando tengas una ocasión especial y quieras deslumbrar como si vistieras de una firma de alta gama.

Navegando por la web de Uterqüe, nos hemos topado con vestido azul marino confeccionado en tejido de tweed liso que es un básico en cualquier armario.

¿Por qué?

1- Tiene el largo que favorece a todas. Ni largo ni corto, sino midi, el largo que favorece a todas, seas alta como Kendall Jenner o bajita como Eva Longoria (¿hay alguien que luzca mejor los vestidos midi que ella? A estas alturas, lo dudamos.

2- El escote. Con los hombros al descubierto y escote corazón, es muy elegante, además sienta igual de bien a las mujeres con mucho pecho y a las que tienen poco.

3- Como una segunda piel. Al ser de estilo tubular, se adapta al cuerpo como si se tratara de una segunda piel y por eso si tienes curvas te verás guapísima.

¿Ya has sentido el flechazo? Pues sigue disponible en la web de la firma y cuesta 150€.