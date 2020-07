Lo mejor del nuevo vestido de Stradivarius de Paula Echevarría no es que haga tipazo, sino su precio, que cuesta 15,99€

¡Todavía quedan tallas!

¿Que las famosas solo llevan ropa cara? ¿Que las famosas no van de compras a las mismas tiendas que nosotras? ¿Que en sus armarios solo llevan ropa de lujo? La respuesta a estas tres preguntas es la misma: NO, NO y NO. Y Paula Echevarría nos lo acaba de demostrar. Aunque la influencer tiene en su armario piezas con diseños exclusivos de firmas como Valentino, Yves Saint Laurent o Dolce&Gabanna, también se deja caer por las mismas tiendas que todas adoramos, como Zara o Mango, aunque últimamente no para de fichar ganas en Stradivarius, firma del vestido que acaba de estrenar.

Con las segundas rebajas más que inauguradas, Paula Echevarría ya ha encontrado la ganga del verano 2020 y nos lo acaba de comentar en su cuenta de Instagram. Vamos, en realidad no nos ha dicho que era un vestido superbarato, solo posteó una imagen con él, pero ya hemos hecho nosotras nuestras labores de investigación.

La actriz lució un vestido de punto rosa con lunares negros, con falda con volante, manga corta con fruncido delantero y cintura engomada, que es la responsable de que haga cintura de avispa. Cuesta 15,99€, aunque en temporada tenía un precio de 25,99€, pero tenemos una mala noticia: si te gusta, tienes que darte prisa porque solo quedan disponibles la talla S y la L.