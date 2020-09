En otoño vas a necesitar este vestido de satén de Zara porque queda ideal con botas altas y zapatillas blancas

Será tu nueva combinación ganadora.

Si hablamos de la moda de los años 90 como la década que está influenciando el vestidor con el que entraremos en la década de los veinte del siglo XXI -se dice pronto-, no podía faltar la pieza más icónica de la época más mediática de la historia de la moda femenina: el slip dress.

Nos hemos hartado de recordarte que ahora vestir como mamá lo hacía entonces es tendencia, que las americanas se llevan holgadas y rectas como en el Wall Street de entonces y que el cropped top con el que cambiaste de milenio lo puedes llevar casi como se te ocurra, pero que lo lleves. Y, sin embargo, hasta ahora no se había hablado tanto de este vestido lencero de tirantes que es imposible no asociar a Kate Moss, Naomi Campbell y compañía.

Prácticamente todas las top de los 90 lo exprimieron al máximo, y ahora tú puedes hacer lo mismo con este diseño de Zara en color negro que es la compra que te va ayudar a pasar de golpe la depresión posvacacional.

Midi, de escote recto, tirante fino y de corte recto con un sutil remate acampanado en su parte baja. Un vestido satinado minimalista perfecto. No necesita más porque lo tiene absolutamente todo.

Y la mejor noticia es que ya no solo lo vas a dejar reservado para explotar tu lado más sensual en las noches de ocio, sino que lo puedes combinar también en looks diurnos de los que dejan rastro de estilo allá por dónde pasan. No hacen falta más que un par de botas altas como propone llevarlo la firma de Inditex o unas sencillas zapatillas deportivas blancas para conseguir un lookazo por 29,95 euros, que es el precio al que se vende el vestido satinado en la tienda online de la firma gallega.

Hazte con la chaqueta de entretiempo que mejor le vaya, como la influencer Emitaz lleva su slip dress blanco, y no te lo quites hasta bien entrado el otoño.

Pero no es la única fórmula desenfadada. Lucy Williams te demuestra que es posible arriesgar combinando un slip dress con botas planas, de aire militar incluso. Y ni siquiera tiene por qué ser en un color oscuro el vestido; también puedes elegirlo en un tono pastel.

¿Y si pruebas con botas altas? Nunca se nos hubiera ocurrido hasta que hemos visto a Jenn Ceballos pero el resaltado es tan bueno que es muy probable que este otoño sea uno de nuestros mix estrella.

Y, como siempre, nos guardamos una sorpresa para el final. El no va más, obra de Mia Regan. La novia de Romeo Beckham le da el toque más arriesgado, quizá por su visión más jovial, al llevarlo con unas botas de hiking. ¿Te atreves?