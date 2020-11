Este vestido de piel de Zara SRPRL va a convertirse en el preferido de Marta Ortega

Zara vuelve a la carga con una quinta edición de SRPLS, su colección más exclusiva y la perdición de Marta Ortega.

Lo nuevo de Zara SRPLS ya ha llegado a tiendas y promete convertirse en la próxima obsesión todas las amantes de la moda... sí, incluida la mismísima Marta Ortega.

Desde que esta línea de inspiración militar (cada vez más sofisticada) salió a la venta por primera vez hace un par de años, la ejecutiva de Inditex no ha dejado de lucir (y agotar) las piezas clave de cada cápsula y, en esta ocasión, prevemos que una de sus primeras elecciones será este vestido de piel porque, además de estar en plena tendencia, es favorecedor, llamativo y superfemenino.

Con el paso del tiempo, la hija de Amancio Ortega se ha convertido a golpe de 'lookazos' en la musa de Zara SRPLS, la línea bianual más exclusiva de la marca gallega que se lanza en diferentes cápsulas semanales. Estas cinco letras (un acrónimo que responde al término en inglés 'surplus', referido al excedente de los uniformes militares) han monopolizado algunos de sus looks más comentados y, aunque hace tiempo que no tenemos noticias de ella (fue mamá por segunda vez en marzo y, desde entonces, no ha vuelto a dejarse ver en público), todo apunta a que seguirá siendo así.

Ahora que ya hemos visto la primera entrega de la nueva colección otoño-invierno 2020 podemos intuir que el cuero -tejido estrella de la temporada- será el hilo conductor de toda la propuesta y el color negro el gran protagonista.

Las dos pautas que cumple el mencionado vestido de piel: un diseño 'midi' de corte camisero, con cuello solapa y manga larga acabada en puño con pliegues. Los bolsillos de plastrón en el pecho y laterales en la cadera le aportan el toque 'utility' que nunca falta en esta línea, así como la hilera de botones frontales a modo de cierre y el cinturón a juego con hebilla metálica que rematan esta prenda de piel ovina a la que no le falta detalle.

¿Su precio? 159 euros y, por el momento, está disponible desde la talla XS hasta la L en la tienda 'online' de Zara.