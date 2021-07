No hay verano sin vestido largo y este de Oysho es el que mejor lo representa

Tu maleta de vacaciones necesita un diseño como este que con sus finos tirantes, su tejido fresco y su alegre estampado es el que va a salvar tus jornadas de más calor con estilazo.

Julia García

Será raro que no tengas uno (o varios) vestido largos de verano en tu armario, pero son prendas que se utilizan tanto en esta época del año que su rotación debe ser mayor porque el uso las desgasta, y también hace que te acabes aburriendo un poco de ellas. Y si te encantan los que tienes, nunca está de más tener una opción añadida.

Invertir en ellos es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar si tienes intención de renovar o ampliar tu armario. Y aunque hay muchas opciones en el mercado, tantas como gustos, nosotras hemos encontrado un diseño de Oysho que cumple con todos los requisitos de lo que se debe pedir a una prenda veraniega como esta: de tirantes finos, tejido ligero y fresco, corte holgado, que prime la comodidad, y estampado alegre.

El vestido, que se vende en la tienda onlide de Oysho por un precio de 29,99 euros, es ideal para un día de ocio en la ciudad si todavía no te has ido de vacaciones o estás tachando días como una loca para que llegue el día, pero sin duda alguna es la prenda que no puede faltar en tu maleta cuando llegue el ansiado momento de salir de viaje.

El turismo y la moda no están reñidas y prueba de ello es lo bien que le sienta a Positano, famosa localidad de la costa Amalfitana, el vestido estampado (literalmente, porque el dibujo tienen esa forma, de sello de firma, en colores azul y verde) de tirantes de Oysho y viceversa.

Lo bueno de invertir en un vestido como este en color añil de la firma gallega es que te resuelve en un segundo la encrucijada del qué ponerte en esas mañanas en las que no lo tienes nada claro. Y eso, de viaje, tiene valor doble, porque no pierdes ni un minuto de tus vacaciones en pensar qué te pones.

Además, si llevas tanto unas sandalias planas cómodas como unas deportivas para los días en los que tengas pensado andar más de la cuenta para llevar sandalias, el vestido de Oysho estará a tu disposición porque funciona bien con unas y con otras.

En fin, que solamente tienes que tenerlo en tu armario para que entren ganas de tirar de él prácticamente a diario, así que estamos seguras de que es una de esas compras de las que es imposible arrepentirse.