El vestido de Nuria Roca de Mango que por 20 euros te salvará muchos looks

Gracias a la presentadora hemos descubierto un vestido midi en blanco y negro de Mango que conjuga todo lo que le pedimos a una prenda así para la primavera.

Julia García

El vestido camisero parece tener todas consigo para convertirse en uno de los más buscados esta temporada. Se lo ha ganado a pulso. Ha logrado mantenerse como garantía en su versión clásica pero también ha sabido reinventarse de maneras que no esperábamos ya sea alargando o recortando el largo, retirando los botones, añadiendo estampados o jugando con tejidos inexplorados.

En cualquier caso parece haber funcionado porque solo con hacer un repaso rápido por algunos looks que nos han marcado en las últimas semanas comprobarás que son muchos los que han tenido este diseño como protagonista.

Y eso que, en realidad, no podemos siquiera englobarlo en la categoría de tendencia porque lleva muchos años siendo considerado un básico de cualquier armario. Al igual que el “camisetero” -imprescindible para las amantes de la comodidad porque nunca te cansas de él-, no nos ha abandonado en ninguna ocasión y no hay momento en el que no se pueda recurrir a él. Mujeres como Nuria Roca lo saben bien y por eso lo consideran todo un comodín. Lo vimos días atrás con un modelo a todo color que bien podría ser un uniforme durante la época estival y lo reafirmamos ahora con uno en blanco y negro.

La presentadora ha posado en sus redes sociales con un vestido estampado de largo midi con diseño acampanado en tejido fluido, ajustado a la cintura y con una parte superior en la que aparecen botones delanteros, cuello redondo y manga larga con puños elásticos.

Una prenda cuyas características la vuelven comodísima y de lo más versátil, porque del mismo modo que Nuria Roca la ha lucido con unas sandalias de tacón nude, pueden llevare con un calzado plano o, como no, con unas cuñas. Incluso se puede plantear exprimir al máximo su uso al finalizar el verano combinándolo con unas botas altas o unos botines para dejar que pruebe suerte también en otoño acompañado de, por ejemplo, una cazadora de cuero o una chaqueta de punto.

Es por tanto un gran fichaje por parte de la colaboradora de ‘El hormiguero’ que ha hecho en Mango, ya que pertenece a la colección que la firma todavía tiene a la venta y con sorpresa porque, además de pertenecer a la línea Commited que le da garantía de sostenibilidad, requiere de poca inversión ya que en la actualidad está rebajado de 29,99 euros que costaba ha pasado a tener un precio de solo 19,99 euros.