Hemos encontrado un vestido negro en Sfera de largo midi que te acompañara el resto de tu vida porque es ideal, básico y lo mejor es que solo cuesta 15 euros en rebajas

Uno de esos chollos de los que nunca te arrepentirás.

Las "cazadoras profesionales" de chollos no pueden descansar en todo el año. Desde que las rebajas empiezan antes, acaban más tarde y la industria se sacó de la manga las 'mid seasons' y demás campañas excepcionales de descuentos, este es uno de los hobbies más ajetreados que existen.

Pero dicen que sarna con gusto no pica. Y más cuando fruto de estar siempre alerta encontramos chollos como el vestido de tirantes en color negro de Sfera que va a alegrarte el final del verano.

De torso ajustado y falda plisada, el diseño de largo midi de la firma española es una compra no solo para el presente, sino también a largo plazo porque es de esas prendas que jamás pasa de moda. Además, es ideal para darle nuevos aires a tu armario porque es tan sencillo como versátil, de esos modelos que te conquistan como la opción perfecta para situaciones muy diversas incluso cuando no empiezan la criba como los favoritos para ello.

Y lo mejor de todo es que cuesta solo 15,99 euros -rebajado de un precio original de 35,99 euros-.

Ya ves lo bien que funciona con sandalias con tacón, perfecta combinación para las noches de verano que quedan por delante tanto en este 2020 como en próximos estíos. Este tipo de calzado es una pista avanzada de una posible alternativa a ellas un punto más informales, pero igual de elegantes: las sandalias con cuña, uno de los zapatos de la temporada.

Pero si te atreves con las propuestas más arriesgadas, ¿por qué no jugártela con unas deportivas blancas y darle un aspecto más urbano y desenfadado aprovechando que se trata de una prenda de estética minimalista? Las celebrities más elegantes ya lo han hecho con otros vestidos desde la pasada primavera y a nosotras nos han terminado de convencer de las virtudes de esta pareja baile tan divertida.

En definitiva, es tan polivalente que escogiendo con mimo los complementos más allá del calzado, como son el bolso, las joyas e incluso el beauty look, en un momento de emergencia ante un compromiso de invitada que no esperabas o para el que no te encuentras cómoda con nada, puedes convertir el vestido de Sfera en el protagonista de un look de invitada con el que salvar la papeleta con nota.