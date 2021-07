La presentadora de Informativos Telecinco ha optado por un favorecedor vestido-kimono para finalizar sus vacaciones

Seguro que te ha pasado en más de una ocasión. Abres el armario con la intención de ponerte cualquier trapito para ir a la playa y ninguno te convence del todo. O los vestidos que tienes son demasiado formales para ir a la playa o son poco prácticos para pasar la mañana al sol. La arena nunca hace buenas migas con aquel modelito que tanto te gusta y, por supuesto el sol puede ser un peligro para su color.

Ante la duda de qué vestir para bajar a tomar el sol en la playa, Isabel Jiménez lo tiene claro: un vestido-kimono tan cómodo como bonito y, por supuesto, adaptable a todo tipo de pieles. Porque si eres de las que se abrasan los hombros con solo sentarte en la toalla, esta prenda va a ser tu mejor aliada para evitar volver a casa o al hotel.

Se trata de un vestido corto de manga amplia de vuelo por encima de la rodilla que favorece a todas las mujeres, independientemente de su fisionomía. Gracias a su tejido fino y sus colores, con estampado de tonos cálidos, cualquiera se puede sentir auténtica reina de los mares como lo ha hecho la presentadora de los Informativos Telecinco.

Diseñado por SlowLove, la firma que comparte la periodista con su compañera y mejor amiga Sara Carbonero y en la que participan como directoras creativas, es una prenda versátil que no solo estaca por el modo en que estiliza el cuerpo de la mujer, sino que también lo hace por el corte de sus mangas. Estas, que llegan por debajo de los codos, terminan en pico, por lo que le dan un toque muy diferente y original.

Para completar este estilo, la presentadora ha optado por un sombrero de paja sencillo rodeado con una cinta blanca que no suele faltar ni en sus looks ni en los de Sara Carbonero. Además, como es habitual en esta firma, su característico estilo bohemio lo convierte en un vestido muy versátil que puedes llevar en cualquier ocasión y que no está exclusivamente enfocado a la playa.

Si, como es nuestro caso, te has enamorado de este vestido, tenemos que darte una buena noticia: ¡Está de rebajas! Actualmente, su precio es de 34,99 euros (antes, 69,99 euros) y está disponible en diferentes tallas, desde la XS hasta la L. Puedes encontrarlo en la página web de Cortefiel, donde también hay existencias de otros diseños de la marca. ¡Es el momento de hacerte con él!