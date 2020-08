Tamara Falcó también tiene el vestido de flores más vendido de Bershka

Un diseño cómodo y fresquito que podrás llevar durante todo el verano.

De Tamara Falcó y su estilo nos gusta todo lo que sabíamos: que tiene un gusto excelso para vestir, que nos encantan todos sus consejos, desde cuando nos descubre una prenda o un complemento, una combinación y hasta alguna marca que no conocíamos, pero lo que desconocíamos era que ella también pica en esas tiendas en la que pescamos el 99% de los mortales.

Si lanzáramos una encuesta sin dar ninguna pista previa, la inmensa mayoría de los consultados dirían que la empresaria no tiene nada en su armario de, por ejemplo, Bershka, pero resulta que los prejuicios, una vez más, nos juegan una malísima pasada, porque ella no solo sí compra en la firma low cost de Inditex sino que encima presume de ello. Y no puede gustarnos más que lo haga.

Resulta que le han preguntado tanto sus seguidoras por el look que lleva en la última publicación que ha compartido en su perfil de Instagram, que Tamara no ha tenido problema en dar todos los detalles al respecto en sus stories. Y si el vestido nos chiflaba antes de saber la marca, cuando ella misma ha confirmado que es de Bershka, hemos corrido como locas a ver si seguía a la venta.

Y sí, lo está. Es más, es una de las piezas más vendidas del catálogo de la firma gallega, así que vuela si te gusta tanto como a nosotras.

Es largo hasta media pierna, en color negro pero decorado con unas alegres flores amarillas y blancas, con una fotogénica y prolongada abertura en la parte frontal de la falda, y de manga corta con un sutil escote corazón. Su precio, 25,99 euros.

La pieza es la típica compra que te pondrías con todos el calzado de verano que tienes en tu zapatero, desde las sandalias planas tipo pala hasta las cuñas con plataforma que te acabas de comprar -como lo ha combinado Falcó- e incluso algún diseño con tacón en un día en el que te apetezca subirte en ellos o unas zapatillas para momentos más desenfadados.

Y como ves en el look de Tamara, aguanta perfectamente el envite de ser parte del mismo conjunto que un bolso de Loewe y unas sandalias de By Far, dos firmas cuyos accesorios son para enamorar.