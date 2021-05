Shein tiene el vestido blazer rosa de la reina Letizia

¿Te enamoraste tanto como nosotras del diseño de color rosa que lució la reina Letizia en el desfile por el Día de las Fuerzas armadas? Buenas noticias, hemos encontrado uno muy similar con el que seguir sus pasos.

Julia García

Esta primavera nos toca ver la vida de color de rosa. Al menos esa es la señal clarísima que nos está llegando desde todos los ámbitos y por parte de elegantes mujeres de estilos muy diversos. Kate Middleton, Nuria Roca, Marta Hazas... pero también la modelo Irina Shayk y hasta la reina Letizia. Todas han hecho de este azucarado tono el nuevo favorito de su armario.

Esta última ya había probado lo bien que sienta este tono en anteriores ocasiones pero no fue hasta el pasado fin de semana que se animó a apostar por él en formato total look. Lo hizo para asistir al tradicional desfile celebrado en Madrid con motivo del Día de las Fuerzas Armadas con unos zapatos de ante a juego con una cartera en rosa chicle y un vestido en color pastel. Y no pudo salirle mejor la jugada.

Desde el primer momento en el que fue vista con ese original diseño a medio camino entre un vestido y un abrigo -una fórmula a la que, por cierto, recurre con bastante asiduidad la Duquesa de Cambridge- pasó a ser la prenda más buscada de la que, por el momento, no tenemos ningún dato al respecto. Lo que sí sabemos es que tanto su color como su botonadura cruzada hacían de ella una pieza de lo más favorecedora, de ahí que hayamos ido en busca de algún modelo con el que replicar el exitoso look.

La suerte ha querido que sea en Shein donde demos con una americana en formato vestido con el mismo tono rosa con la diferencia de ser algo más corto que el de la reina, tener botones en contraste anacarados y contar con un lazo a modo de cinturón que no hace más que estilizar la figura al máximo. ¡Con un precio de solo 24 euros!

Lo malo de todo esto es que, con ese precio y esas características, era de esperar que colgara el cartel de agotado en poco tiempo y así ha sido. Sigue disponible en un suave verde menta pero no en el rosa que tanto nos gustaba. De modo que hemos continuado con nuestra búsqueda exhaustiva y nos hemos topado con una prenda en Zara que aunque no se parece tanto si puede cumplir a la perfección los requisitos de lo que estamos buscando.

En este caso se repite ese rosa suave que tanto nos ha cautivado pero se presenta en una alternativa mucho más veraniega no solo por ser de manga corta sino por el hecho de estar confeccionada con mezcla de lino para hacerla mucho más fresca y cómoda ante las altas temperaturas.

29,95 euros es lo que cuesta este diseño de la firma del grupo Inditex que te permitirá tomar a doña Letizia como inspiración de una forma más desenfadada ya que tiene todo para convertirse en candidato a rey de nuestro vestidor perfecto para ser lucido con cualquier sandalia durante el verano.