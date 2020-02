¿Seremos nosotras las próximas en llevarlo?

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

De todas las prendas que forman parte de la nueva colección de Zara, sabemos que solo tenéis ojos para una de ellas, corta, con volumen y teñida de blanco. Y si estamos convencidas de ello es porque a nosotras nos pasa igual y porque, además, las primeras imágenes de ella a cargo de las 'it girls' más codiciadas del territorio nacional no han tardado en aparecer en las redes sociales acumulando miles de 'likes' al mismo tiempo que presumen de semejante adquisición aunque el tiempo todavía no acompañe lo demasiado.

Así, el vestido mini y repleto de pliegues de lo nuevo del gigante de Inditex cuenta con todo lo que pedimos para esa prenda con la que disfrutar de todos los días de verano y que le ha llevado a convertirse en un nuevo 'best seller' siendo el más pedido en las tiendas físicas. Aunque todavía no ha pasado por el temido 'efecto Zara' con el que tanto sufrimos y es que sus seis tallas disponibles aún cuentan con stock en el espacio web de la marca.

"¿Podría el vestido blanco quitarle el puesto al vestido negro?" Por supuesto que sí, pero no os equivoquéis. Esta pregunta no sale de nosotras sino que más bien se trata de la fórmula con la que Zara nos lanza una clara indirecta para concienciarnos de cuál es la prenda que todas necesitamos si en su buscador escribes las palabras claves ('vestido blanco'). La cuestión para dar con la solución perfecta en forma de un vestido corto, con escote recto y manga sisa repletas de pequeños volantes que cargan al diseño del volumen perfecto en proporción a sus cortes. Un modelo con el que darse cuenta de que es un imprescindible que ya está tardando en formar parte de nuestro armario y es que el color de la pureza es el perfecto no solo para la época más cálida del año sino que también la alternativa más elegante al negro que podamos encontrar.

- El conjunto de tres piezas satinado como lo mejor de lo nuevo de Zara

- Así son los vestidos de primavera que llevarás con biker y zapatillas

Desde Mery Turiel hasta Carmen de la Cruz (más conocida como 'Bridalada') han sido las primeras en presumir de él y bien cediéndole todo el protagonismo o bien incluyendo algún que otro accesorio como un cinturón, este vestido es ya todo un éxito más de la marca que no pararemos de ver.