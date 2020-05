Este vestido blanco de punto de Zara hace tipazo y es más cómodo que cualquier pantalón vaquero, incluso que unos leggings

¿Lo malo? Vas a tener que esperar un poco para conseguirlo.

María Aguirre | Woman.es

Tendemos a pensar que los vaqueros son siempre la opción más versátil y cómoda y olvidamos los muchos recursos válidos que tenemos en el armario. Puede que a versatilidad no le ganen demasiadas prendas puesto que unos buenos jeans puedes llevarlos con absolutamente todo en cualquier momento y, si te cansas de ellos, siempre puedes darles una vida alternativa para que parezcan nuevos; pero, en cuestiones de confort sí que tienen rivales.

Párate a reflexionar sobre cuántas son las veces que has optado por ellos durante la cuarentena. Pocas, ¿verdad? Probablemente habrás comprobado que alternativas cómodas hay muchas -y no, no estamos hablando ni de pijama ni de chándal- como por ejemplo el punto. Es el tejido más gustoso de llevar en cualquier época del año variando, eso sí, el grosor de este, porque se adapta a la piel como pocos de un modo de lo más agradable, y en vestidos es siempre una gran apuesta.

En Zara, de hecho, hemos encontrado un modelo que te servirá de confirmación para todo lo que te hemos comentado porque, en efecto, comprobarás al lucirlo que es lo más cómodo que vas a llevar en mucho tiempo... y que además hace tipazo.

Resulta que esta pieza no solo es comodísima, a este importante factor hay que sumar que gracias a su estratégico corte que destaca por su plisado en la cintura y su escote redondo, el cual hace que siente de maravilla por marcar la silueta. Además, al ser de canalé, sin mangas y de largo midi le da cierto regusto de estética vintage que es garantía de elegancia.

Solo tiene un pero este impoluto vestido blanco y es que si lo buscas en talla S o M vas a tener que esperar un poco porque aún no ha llegado a la tienda online sino que tan solo puede encontrarse en la talla L. Lo bueno es que la opción "coming soon" está disponible, lo que significa que puedes apuntarte a la lista de espera para poder comprarlo sin problema por 39,95 euros cuando vuelva a estar en stock.