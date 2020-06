La nueva versión de la sandalia plana de piel de Zara más vendida de los últimos dos veranos es todavía más bonita y veraniega

Renovando armario en 3, 2, 1.

A escasos días de que entremos de lleno en el verano, nuestro zapatero ya está preparado para todo lo que viene. Y si no lo está, ya deberías ir pensando en hacerlo porque será la mejor manera de sacar partido a toda la colección de vestidos, tops y shorts que te están esperando.

Las sandalias son para ello siempre el recurso más versátil. Por eso, si vas a renovar las tuyas esta temporada, has de saber que son las de estilo deportivo las que más verás en las tiendas junto con las acolchadas pero, si lo que quieres es algo más neutro en cuanto a tendencias que sea perfectamente adaptable a todo, hay unas a las que deberías prestar atención.

Unas que ya llevan un par de veranos siendo las más buscadas en Zara precisamente por ese don que tienen para resultar compatibles con cualquier look en el que quieras lucirlas. Un modelo que cada año la firma de Inditex reinventa en diferentes colores y materiales pero siempre jugando con la misma aclamada fórmula de formato pala y tiras cruzadas.

Y parece que la última invención de la marca va camino de gozar del mismo éxito porque ha sido verla en la tienda online y no poder evitar darle al botón de "añadir a la cesta".

Como ves es algo tan sencillo como una sandalia plana que no solo ofrece el confort más absoluto, sino que le añade el plus de polivalencia gracias en este caso a apostar por unas tiras gruesas transparentes que se juntan en la parte central para adornar la zona del empeine. Gracias precisamente a esa neutralidad se consigue que combinen con absolutamente todo no solo en lo que a colores se refiere sino también tanto si se trata de algo más formal como de algo desenfadado.

La otra clave por la que resulta siempre el par de calzado más buscado cuando llega el calor es el precio. Porque son 25,95 euros muy bien invertidos si tenemos en cuenta todo el juego que pueden darnos en los meses de calor gracias a su comodidad.

Un último plus por el que tiene tantas adeptas esta sandalia, el hecho de que esté disponible en tallas que van desde el 35 hasta la 42, algo que desgraciadamente no siempre ocurre y que quienes tienen un número de pie más pequeño o grande de lo común seguro agradecen enormemente.