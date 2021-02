Tú también vas a querer la sobrecamisa larga que Laura Matamoros ha encontrado en las rebajas de Zara y que además puedes llevar a modo de chaqueta

¡Pura tendencia!

Las sobrecamisas (o también conocidas como 'shacket', por estar a medio camino entre las chaquetas y las camisas) se han convertido en la prenda más repetida del 'street style'. Solo hace falta echar un vistazo a Instagram para darnos cuenta de ello, y es que, efectivamente, esta prenda es un 'must have' para 'influencers' de la talla de María Pombo, Rocío Osorno, Paula Echevarría o Amelia Bono, entre otras. Aunque encontramos diseños en distintas versiones (como en pana o polipiel) y para todos los gustos, las de estilo leñador (es decir, las de cuadros) son las más deseadas.

Si hablamos de chicas con estilo, no podemos olvidarnos de Laura Matamoros, quien, poco a poco, se ha convertido en un icono 'fashion' de Instagram. La joven de 27 años no solo sabe cómo lucir todas las tendencias del momento sino que tiene muy buen ojo para fichar los diseños 'low cost' más bonitos para crear looks únicos y, por supuesto, las sobrecamisas no faltan en su armario.

Toda buena amante de la moda sabe que estas prendas son versátiles, abrigadas y capaces de diferenciar cualquier estilismo, y aunque Laura también ha caído en la tentación de lucir este tipo de diseños con estampados peculiares (como la que nos mostró de 'animal print' de Pull&Bear), sabe que como las 'shackets' de cuadros no hay nada.

La 'influencer' nos ha enseñado a través de su último post de Instagram una sobrecamisa de cuadros de Zara con un diseño totalmente reinventado que nos ha enamorado.

En concreto, se trata de una 'shacket' de manga larga, cuello solapa, bolsillos de plastrón y con estampado de cuadros blancos, negros y rojos pero, sin duda, lo que diferencia a esta prenda es que tiene una longitud XL que llega hasta las rodillas y, por tanto, nos permite llevarla a modo de chaqueta. ¿No te parece ideal?

Además de eso, al ser de corte amplio, también podemos llevarla con prendas más gruesas de lo que nos permiten el resto de sobrecamisas, como puede ser el caso de una buena sudadera, como así ha hecho Laura Matamoros, quien ha optado por una de color negro con capucha.

Por su parte, la 'influencer' ha optado por la comodidad de unos 'jeans' de color claro y unas botas de caña alta y suela 'track', que funcionan fenomenal con el diseño de Inditex. Pero, ¿sabes lo mejor? Esta sobrecamisa pertenece a las rebajas de Zara y está disponible, de momento, en todas las tallas a un precio de 25,99 euros (antes 49,95 euros).

