Ojo, porque todo apunta a que se va a agotar muy pronto.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

No tenemos ninguna duda. Los chalecos de punto se han convertido en la prenda estrella del otoño-invierno pero su éxito en el 'street style' ha sido tan grande que parece que durante los meses de entretiempo vamos a seguir viendo estos diseños en colores alegres y en todo tipo de estampados, tal y como nos adelantan las colecciones de nuestras firmas de moda favoritas.

Si eres de las que todavía no se ha atrevido a hacerse con uno o eres de las que no puede dejar de incluir más chalecos en su armario porque cree que nunca son suficientes (y porque, digámoslo todo, además de cómodos, son superversátiles y capaces de salvar más de un look), tenemos que decirte que Paula Echevarría nos ha descubierto el diseño perfecto para dar un toque sofisticado a tus looks de invierno, pero también para protagonizar tus estilismos en los días de inicio de primavera, en los que empiezan a estabilizarse las temperaturas pero al mismo tiempo tenemos que seguir abrigándonos.

La actriz, una vez más, ha compartido con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram una propuesta estilística de diez de la que sacamos dos lecciones claras: por un lado, que la fórmula de 'chaleco + leggings' siempre es (y será) la más acertada y, por otro lado, que cuanto más escote tenga el chaleco, mejor.

Paula Echevarría ha apostado por una blusa blanca de manga larga con manga ligeramente abullonada y puño doble, cierre de botonadura delantera y cuello solapa, que ha llevado por debajo de un chaleco de punto 'oversize' negro con escote en pico extralargo (un detalle que nos encanta porque deja más a la vista la prenda con la que se combine) y de corte asimétrico (pues es más largo por la parte trasera que por la parte delantera).

El chaleco pertenece a Stradivarius y lo encontramos disponible a un precio de 19,99 euros (¡y en muchos más colores!) Pero, ojo, si te ha gustado tanto como a nosotras, deberás darte prisa porque, dependiendo del color, ya está agotado en algunas tallas.

Por supuesto, Paula ha combinado estas prendas con unos leggings de cuero de Primark (que ya la hemos visto lucir en otras ocasiones) y unas botas tipo 'combat' también negras, logrando un look 'black and white' ideal.