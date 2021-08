Este vaquero de Uniqlo con efecto moldeador sienta tan bien que lo llevarás a todas horas

Porque sabemos lo complicado que es encontrar unos jeans cómodos a los que recurrir en cualquier momento, créenos cuando te decimos que estos son garantía.

Julia García

Un armario no está completo si no hay en él unos vaqueros en los que confiar con los ojos cerrados. Unos que sabes no van a fallarte los elijas cuando los elijas porque 1) son comodísimos, 2) son tremendamente versátiles al ser combinables con cualquier cosa y 3) te ves realmente favorecida con ellos. Cuando cumplen esos tres requisitos sabes que tienes ante ti tus jeans preferidos.

La teoría nos la sabemos muy bien, lo malo es que en la práctica no es tan sencillo como parece encontrarlos. Hay muchos modelos en el mercado, el coste es muchas veces excesivamente elevado, perderte entre tanto anglicismo por la variedad de cortes que hay es habitual y más cuando las tendencias son tan cambiantes que nos desvían muchas veces de lo que verdaderamente necesitamos para sentirnos a gusto con ellos.

Por eso cuando te topas con algún diseño que de verdad esté a la altura de lo que esperas no hay que dejarlo escapar y como, parafraseando a La vecina Rubia, ayudarse es de guapas, hemos querido echarte una mano descubriéndote unos pantalones que sabemos van a convencerte de inmediato.

Puedes marcar sin miedo a equivocarte tres tics al lado de cada una de las condiciones que te hemos mencionado porque las satisfacen con creces. 1) Sí, es cómodo, 2) sí están preparados para lucirlos en contextos de manera indistinta y 3) sí sientan de miedo. Especialmente esto último es lo que más podemos destacar porque al contar con un patrón que al ser de talle alto que pone especial énfasis en la zona del vientre, realza la cintura de forma que consigue un efecto moldeador envidiable.

Lo hemos encontrado por 24,90 euros en la tienda online de Uniqlo donde dicen que están elaborados con una tecnología exclusiva a base de hilos transversales elásticos cubiertos con algodón Supima® que aumentan el confort al ofrecer mayor elasticidad, suavidad y sujeción.

Además, al ser de pernera recta, están a medio camino entre los pitillo y los acampanados lo que le otorga un conservadurismo que siempre se agradece a la hora de sacar más partido a los tejanos sobre tono si se presentan en un azul oscuro al que le encontramos un sinfín de posibilidades durante todo el año.