Uterqüe tiene una fórmula matemática para que sepas las únicas prendas que comprar para un armario de otoño perfecto

Una forma rápida y práctica para renovar nuestra ropa.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Cuando llega una nueva temporada y hacemos el cambio de armario, muchas de nosotras nos damos cuenta de que en nuestro guardarropa no siempre contamos con todo aquello que nos hace falta. Esto se suma a que hay ciertas prendas que, por diferentes motivos, ha llegado el momento de jubilarlas y es aquí cuando nos planteamos hacer una 'wishlist' de aquello que necesitamos de verdad.

Sabemos que los básicos son un 'must have' que no fallarán jamás, pero tener prendas más sofisticadas que podamos llevar también en ocasiones más especiales se vuelve fundamental, ¿verdad?

Si hay una firma que sepa calcar la elegancia en sus colecciones es Uterqüe, pues sabemos que es una de las favoritas de las 'celebrities' con más estilo de nuestro país, desde Paula Echevarría, pasando por Sara Carbonero, y hasta la reina Letizia.

Pero, ¿y si te decimos que ahora la firma de Inditex nos trae la posibilidad de saber 'a golpe de clic' cuáles son las prendas que debemos comprar para un armario de temporada perfecto?

Después de ver cómo Zara nos deja personalizar artículos para darles un toque único, llega Uterqüe con la última novedad de su web que no puede parecernos más práctica. Se trata de una fórmula propuesta por la propia firma para crear nuestra cápsula personalizada, basada en el mejor fondo de armario.

Una nueva forma de comprar para elegir nuestras prendas favoritas (ya seleccionadas) y combinarlas entre sí. Para ello proponen dos opciones distintas: por un lado, la 'Cápsula morning', que corresponde con aquellos estilismos, digamos, de día a día y, por otro lado, la 'Cápsula afternoon' que, como su propio nombre indica, está más enfocada a looks de tarde-noche.

Cada una de estas opciones ofrece un tipo de compra distinta, pero vayamos por partes...

La 'Cápsula morning' permite comprar dos prendas (a elegir entre una camisa o una camiseta, y un pantalón o short), e incluye un calzado o complemento, que pueden ser un bolso, una gorra, unos calcetines o ropa interior. ¡Tú eliges!

Por su parte, la 'Cápsula afternoon' ofrece una compra algo más amplia: de tres prendas (que pueden ser una sudadera, una camisa o una camiseta; y un pantalón o short), así como un calzado o complemento.

Ojo, es importante saber que, como decíamos antes, no es válido para toda la colección de Uterqüe, ya que son artículos exclusivamente seleccionadas con un precio especial durante el 'checkout' (y esto es lo que más nos gusta).

Entre esta selección encontramos camisas básicas, como pueden ser las blancas, de rayas o en tono azul oscuro; sudaderas lisas con o sin capucha; pantalones 'jogger'; vaqueros de lo más favorecedores; bermudas; o camisetas y tops básicos, entre otros.

Mientras que, como complementos, hay una cuidada propuesta de bolsos, riñoneras o mochilas de nylon; gorros y gorras (que recordemos que nos salvan de un 'bad hair day' en más de una ocasión); calcetines o ropa interior. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del calzado, pues encontramos mocasines preciosos, mules, botas tipo 'combat' (que son tendencia esta temporada) y 'sneakers' muy originales.

Nosotras ya estamos creando nuestra cápsula. ¿Y tú? ¿Cuánto vas a tardar?