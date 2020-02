En Uterqüe está la chaqueta de cuero ‘special price’ tan bonita como para enamorar a Bella Hadid y tan bien de precio que ni nosotras nos arrepentiremos de haber invertido en ella

Es una joya. LITERAL.

Amigas, la 'biker' ha muerto. A ver, tampoco nos vamos a poner dramáticas y vamos a ir todas las tirarlas a la basura, que tampoco es eso, pero esta primavera-verano 2020 le ha salido una gran competidora: la chaqueta de cuero tipo 'blazer' que llevan todas las famosas. Durante la semana de la moda de Milán se la hemos visto a Kendall Jenner y antes la lucieron también Kaia Gerber y Bella Hadid, que podríamos decir que es su principal valedora. La modelo fue la primera en apuntarse a esta tendencia que ya cuelga de las perchas de Uterqüe. Y ahora seguro que pensarás: “sí, en Uterqüe estará, pero seguro que me tengo que dejar un dineral para poderla comprar”. Pues desde aquí te decimos que no porque es de la sección ‘special prices’, así que su precio es más que reducido.

- Según Paula Ordovás los pantalones de cuero negro tienen sustituto, pues ahora se llevan las prendas de piel de color

Tibi, Alexa Chung… Infinidad de marcas apostaron por la nueva versión de la cazadora de cuero y todas tenían un denominador común: huyeron de los colores más serios. Tonos tan alegres como el azul bebé o atrevidos como el rosa o el morado han teñido a la chaqueta de moda que ya está en Uterqüe.

Esta joya de chaqueta de cuero -porque no se nos ocurre mejor manera para definir a esta prenda- tiene el mismo patrón que una americana, por lo tanto, es perfecta para los looks ‘working girl’, pero no es como una americana cualquiera porque es rosa y tiene unos botones joya con los que marca la diferencia.

Es una preciosidad, en serio, pero lo que más nos gusta es que ahora mismo la podemos conseguir por el mejor precio. ¿Qué te parece si te digo que esta americana de piel con botones joya tiene un descuentazo de aluciflipar? Pues aunque su precio inicial superaba con creces los 200 euros, ahora mismo la chaqueta que Bella Hadid se compraría en Uterqüe cuesta 160,30 €. ¡Corre a por ella antes de que se te adelanten!