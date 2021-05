Uniqlo y su chaqueta de entretiempo tan ligera (e ideal) que te costará renunciar a ella en verano

Suave, cómoda, fresca... nos sobran los motivos para amar esta chaqueta ideal para el entretiempo que hemos descubierto en Uniqlo gracias a la influencer Saray Luis Martín.

María Aguirre

En plena recta final de la primavera, nuestro último fichaje ha sido una chaqueta. Pero no una cualquiera, sino una de tejido ligero, con mangas redondeadas y corte desenfadado que bien podría ser una nueva adaptación de la sobrecamisa -también llamada shacket- que tanto juego dio la pasada temporada para llevar mejor el frío.

Que sí, que sí, que ya sabemos que deberíamos tener todas nuestras energías puestas en captar bañadores, vestidos y sandalias que merezcan la pena, pero es que no hemos podido evitar que nuestros ojos nos hicieran chiribitas al ver esta prenda de Uniqlo en un reels de Saray Luis Martín.

No nos ha hecho falta más que ver los primeros trazos de la influencer sobre el papel dibujando la pieza en el minivideo que ha publicado en Instagram para ver que prometía como parte de un look. Y al ver el resultado final puesto en ella misma, no nos equivocábamos.

Nos encanta la manera en la que la ha combinado con una falda midi en color marrón de H&M, unos zapatos destalonados de Dior, un pequeño bolso vintage y unas maxigafas de sol de Dior hasta dar con un look más informal, y seguro que sobre un vestido o con otras prendas más urbanas como unos vaqueros deja un resultado igual de bueno gracias a su acertada longitud que llega hasta la cintura.

Imaginarás por tanto cuál ha sido nuestro siguiente paso que no ha sido otro que el de salir en busca de la ansiada chaqueta. La hemos encontrado en Uniqlo y, al ir a tienda online de la firma japonesa para añadirla a nuestra cesta, hemos descubierto algo que nos ha hecho aún más felices y es que no existe solo el modelo escogido por Saray en tono hueso sino que está disponible también en otros tres colores, beige, negro y verde.

Su precio es de 39,99 euros y su forma relajada con el hecho de que resulte tan cómoda la vuelven la pieza clave para el entretiempo y, como no, para las noches de verano en las que empieza a refrescar como alternativa a la chaqueta vaquera. Porque exactamente son las directrices de esta pieza las que cumple a la perfección en su manual de uso y por las que ha logrado conquistarnos.