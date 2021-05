Uniqlo tiene cuatro bolsas de tela con ilustraciones de Roy Lichtenstein que te encantarán

Para llevar a la oficina, para salir a pasear, para un día de la playa... el arte pop llega a tu armario en forma de accesorio y no vas a despegarte de él.

Julia García

Una de las figuras clave para entender el Pop Art de los años 60 es la de Roy Lichtenstein. El artista fue pionero en este movimiento de arte americano junto a otros tan conocidos como Andy Warhol. Su uso de los colores primarios brillantes, su técnica de punteado y sus característicos contornos negros estaban siempre presentes en sus pinturas, las cuales venían inspiradas del mundo de la publicidad o tiras de cómics.

Sus obras hablaba de la cultura de masas y de la sociedad de consumo en composiciones de apariencia sencilla pero con las que aprovechaba para hacer duras críticas al mundo contemporáneo.

Precisamente muchas de esas pinturas que plasmaban situaciones cotidianas pueden estar ahora presentes en otras igualmente comunes de nuestro día a día actual ya que Uniqlo ha decidido recuperarlas en una colección cápsula perfecta para amantes del arte pop.

En total seis camisetas para hombre y cinco camisetas para mujer forman parte de esta línea que lleva estampadas algunas de las obras más conocidas del artista. Aunque en realidad lo que ha sido todo un flechazo han sido las bolsas de tela que pueden encontrarse tanto en la tienda online como en los establecimientos físicos de la firma.

'In the car', 'Vicki! I--I Thought I Heard Your Voice!', 'Hot dog' o 'I... I''ll think about it' son las cuatro pinturas de Lichtenstein que aparecen estampadas sobre los bolsos -disponibles en dos tamaños diferentes- para lograr que nuestros looks sean dignos de un museo.

¿Verdad que son ideales para llevar todo lo que necesitamos a la oficina, para salir a tomar algo con unos amigos, para cargar con los juguetes y ropa de cambio para tus hijos o sobrinos y hasta para ir a la compra?

Son las clásicas bolsas ligeras confeccionadas en algodón pero mucho más bonita que cualquier otra gracias al arte que aparece estampado sobre ellas. Eso sí, la función que cumplen es la misma porque puedes utilizarlas tal cual a modo de bolso o simplemente llevar alguna doblada dentro para tener a mano ante cualquier imprevisto que pueda surgir.

Cada uno de los modelos -en amarillo, negro, gris y beige- está en dos formatos diferentes, uno rectangular y otro cuadrado, y todos ellos tienen el mismo precio: 5,90 euros.