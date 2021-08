Trucos para llevar esta camisa oversize de Uniqlo con estilo

No es una prenda fácil de defender, pero bastan unas pequeñas nociones en la materia para dar con looks que serán catalogados como exitosos desde el primer vistazo.

Julia García

Jugar con las proporciones de las prendas es más complicado de lo que parece. Lo que en nuestra cabeza sienta espectacular, en la práctica muchas veces no funciona en absoluto. Porque no siempre es cuestión de unir piezas anchas con otras ajustadas o de optar por todo lo contrario. A la hora de conformar un look hay que tener muchas particularidades en cuenta y eso implica que la meta sea en todo momento la búsqueda de un equilibrio real.

Uno de los elementos del armario que más nos cuesta exprimir es la camisa oversized. Nos encanta por el rollo que aporta cuando la llevas puesta y por lo cómoda que es, pero muchas veces renunciamos a ella por no pararnos a pensar cómo podemos lucirla. Pero ya va siendo hora de poner remedio a este asunto.

Basta con recordar una serie de tips a tener en cuenta antes de elegir acompañantes de las blusas XXL. En primer lugar que una camisa oversize no es lo mismo que una camisa que te quede grande. Es algo evidente pero que no todo el mundo tiene demasiado claro y eso repercute notablemente en el resultado final porque, aunque puede funcionar en casos puntuales, lo normal es que el efecto original se pierda; y, en segundo lugar, que no todo vale a la hora de encontrar combinación.

Algunas fórmulas básicas que sabemos son exitosas son metida por dentro de un pantalón de talle alto, anudada a la altura de la cintura sobre una minifalda, abierta dejando a la vista con un crop top debajo o perfectamente abotonada llevada por fuera de una parte de abajo del mismo ancho.

De esta última manera hemos tomado como referencia una propuesta monocolor que nos encanta para esos días en los que queremos romper con los tonos más comunes del verano de la conocida en redes como @mariaxng.

Completamente de negro a excepción de las botas en un llamativo tono azul firmadas por Ambush, la influencer ha creado su look funcional gracias a una camisa confeccionada en lino diseñada por Uniqlo que, como puedes comprobar, encaja a la perfección con las indicaciones que te hemos dado.

Su cuello clásico y el hecho de ser de manga corta es lo que la hace tan especial, a lo que hay que añadir la posibilidad que nos da la firma de hacernos con ella en otros 7 colores diferentes igualmente atractivos a un precio de 24,90 euros.