Si estás buscando look de Nochevieja 'last minute', este traje de lentejuelas de Uterqüe es la mejor solución

Elegante y cómodo a partes iguales.

María Aguirre | Woman.es

El tiempo no ha jugado en tu favor y te ha pillado. Estamos a escasas horas de celebrar la noche de fin de año pero no tienes ni la más remota idea de qué ponerte para hacerlo. Probablemente todas llevarán alguno de los cientos de vestidos que esta temporada se han amontonado en las tiendas pero, precisamente por eso, te proponemos algo con lo que salirse de la tónica habitual. ¿Qué tal un traje?

Los dos piezas son fórmulas que siempre funcionan no solo porque son pura sofisticación, sino porque además resultan cómodos y mucho más versátiles. La prueba es este que nos ha puesto ojitos desde la tienda online de Uterqüe pidiéndonos venirse con nosotros a casa. Y claro, no hemos podido evitar hacerlo porque nos ha parecido la mejor compra que puede hacerse para conseguir un look de cara a Nochevieja.

Primero por estar plagado de lentejuelas doradas como manda la tendencia en estas fiestas (y este 2019 más que nunca) y segundo por ser un diseño de pantalón recto ligeramente elástico y blazer desestructurada, lo que le hace 100% cómodo. Es más, estas cualidades no solo le convierten en opción número uno para estas fechas sino también de cara a las bodas a las que tengamos que asistir como invitadas en los próximos meses. Explicación que nos lleva a la tercera de sus grandes ventajas que es su capacidad de adaptación.

Este dúo de americana y pantalón de puede llevarse con un bonito top, una camisa, una camiseta, un suéter y hasta sin nada debajo. Las posibilidades que ofrece son más de las que imaginas incluso en la elección de calzado, ya que admite igual de bien unos botines de tacón como unas sandalias, unos salones o unas zapatillas cuando se quiera sacar del contexto nocturno.

Ambas piezas se venden por separado, lo cual da una última razón por la que es una genial compra, y su precio es de 159 euros la parte superior y 99 euros la inferior. Una gran inversión 'last minute' de la que seguro no te arrepentirás.