11 trajes de chaqueta y pantalón para las invitadas (de cualquier edad) más originales y elegantes 

Si en esta época del año tu agenda está repleta de bodas, bautizos y comuniones y pasas de llevar vestido, ficha bien estos trajes (con detalles especiales) para brillar.

SILVIA VÁZQUEZ

La temporada de eventos señalados no ha hecho más que empezar y encontrar el look de invitada perfecto no siempre es una tarea sencilla. La opción más habitual pasa por elegir un vestido llamativo, sin embargo, si quieres convertirte en la más original de la celebración, no puedes perder de vista la posibilidad de apostar por un traje de chaqueta y pantalón.

El gran punto a favor de este tipo de conjuntos es lo elegantes que resultan, motivo por el que mujeres de todas las edades lo lucen en las ocasiones especiales. Y, además, son cómodos y favorecedores, ya que se adaptan a todo tipo de siluetas y gustos.

Esta temporada abundan los trajes de estilo lencero/pijamero, una tendencia que sirve tanto para el día como para la noche y que aportan un rollo muy sexy al estilismo; pero también se llevan las blazers con detalles especiales, como las hombreras XL o las mangas abullonadas, y los pantalones anchos de tiro alto, un patrón que, combinado con tacones, ayuda a estilizar la silueta de manera visual.

También los chalecos, una de las prendas estrellas del 2021, se han colado en este tipo de propuestas, tanto sustituyendo a las chaquetas en las fechas de más calor como formando parte de conjuntos de tres piezas. Y, para los complementos, nada como elegir unas buenas sandalias de tacón y un bolso de mano a juego.

Eso sí, una buena idea para elevar tu traje de invitada es apostar por joyas con personalidad, como pendientes largos, relojes metalizados o accesorios de pelo potentes, ya que de esta forma marcarás la diferencia respecto a un look de estilo 'working'. Y es que otra de las grandes ventajas de estas prendas es que podrás reutilizarlas de forma sencilla en tu día a día para ir a la oficina, algo que no siempre ocurre con los vestidos de invitada que se acumulan en tu armario con una sola puesta.

Por todo ello, en Woman.es hemos recopilado 11 trajes para invitadas de diferentes estilos y presupuestos, que puedes encontrar en marcas como Zara, Vogana, Sophie and Lucie o Dew & Corch, por mencionar solo unas pocas. ¡Disfruta del 'shopping'!