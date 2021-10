¿Recuerdas el top de punto de Katie Holmes que dio la vuelta al mundo? Oysho lo ha recuperado

La tendencia más loca de 2019 pide volver a colarse en nuestro armario, ¿lo conseguirá?

Julia García

En el año 2019 y justo después de que se hiciera pública su ruptura con Jamie Foxx, Katie Holmes aparecía por las calles de Nueva York con un look que en cuestión de minutos se convirtió en viral: vaqueros ajustados cropped, sandalias tipo mules y un conjunto de punto compuesto por cárdigan y top. El motivo de su éxito venía por parte de este último elemento del estilismo ya que en realidad no era un simple top sino que se trataba de un sujetador de cashmere que adelantaba la que después sería una de las tendencias más locas de aquel año.

¿Podía una prenda así volverse popular? Sí, de hecho lo hizo y no había firma que no tuviera un modelo entre sus propuestas ni una influencer que no se enfundara en uno de ellos.

Los twin set en versión sexi estaban a la orden del día entre las fashionistas, tanto que se versionaron una y otra vez en diferentes colores y fórmulas para hacerlos apetecibles a quienes no terminaban de atreverse con ellos. Poco a poco se fue desvaneciendo su fama hasta y parecía que iban a caer en el olvido o, al menos eso creíamos porque viendo la colección de Oysho para este otoño podemos afirmar que vienen dispuestos a que ser de nuevo imprescindibles.

Entre las novedades de la firma del grupo Inditex encontramos dos diseños que siguen las líneas marcadas por la prenda que tan famosa volvió Katie Holmes, ya que está confeccionada en punto es de tirantes finos ajustables y tiene un favorecedor escote en uve. No tiene chaqueta a juego sino que lo que puede comprarse a conjunto es un pantalón corto en el mismo material, ambos disponibles por 19,99 euros en dos colores, un tono moka realmente inspirador y un blanco para quienes prefieran neutralidad absoluta.

Un conjunto de lo más atrevido pero ultracómodo para estar por casa ahora que se vienen muchas tardes de sofá, peli y manta.

Quién nos iba a decir que dos años después de que la imagen de la protagonista de 'Dawson crece' diera la vuelta al mundo con ese sensual mix volveríamos a inspirarnos en ella para nuestros looks de otoño.