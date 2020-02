Si estás en busca del top con el escote perfecto, has de saber que Zara tiene los más sencillos y favorecedores para todo tipo de pechos

¿El secreto? Los pliegues y el tejido nido de abeja.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Si eres de esas chicas a las que les preocupa demasiado o está obsesionada con los escotes, tenemos muy buenas noticias para ti. Y es que de lo nuevo de Zara no solo nos quedamos con su propia versión de los cuadros vichy ni con el traje de estampado floral satinado compuesto por tres piezas, hemos de decir que sus tops y cuerpos repletos de frunces y confeccionados en el famoso tejido nido de abeja han llamado tanto nuestra atención que ya los consideramos como la prenda estrella absoluta de la nueva temporada porque estilizan, favorecen a todos los cuerpos y, por supuesto, se alzan como el aliado perfecto para las chicas con poco pecho haciendo que los escotes dejen por fin de ser un problema.

- El escote asimétrico es el que más estiliza tu pecho sutilmente

- El vestido de Marta Hazas perfecto para chicas con poco pecho

Los elásticos se han convertido en la nueva colección SS2020 del gigante de Inditex en un punto muy fuerte donde focalizar las prendas con las que salvar más de alguna cita especial o cualquier cena apostando siempre por la elegancia aderezada con ese toque sensual que siempre tratamos de buscar en los básicos. Y dicho y hecho. Al fin han escuchado nuestros deseos y el resultado son prendas tan sencillas como versátiles para llevar tanto con pantalones o vaqueros de tiro alto como con faldas y cualquier calzado siendo lo mejor de todo ello la comodidad que aportan y el patrón perfecto que tanto chicas con pecho grande, pero sobretodo pequeño pueden llevar sin reparos. Son bonitos, sientan genial y sus diseños son tan variados como económicos. Los querrás todos.

1. Con escote corazón

Quizá el más elegante de todos por sus cortes. 'Cropped', de tirantes y repleto de frunces a modo de detalles, este cuerpo lo tiene todo a su favor, incluido su color empolvado, para ser el favorito de todas y la solución perfecta incluso para la temporada de bodas y comuniones. Cuesta 15,95 euros y su referencia es 5580/154.

2. Con escote recto

Mangas cubiertas y hombros y cuello al aire. Puede que este sea sin duda el que conseguirá hacerse con la etiqueta de 'best seller' y no es para menos. Caracterizado por contar con el tejido tipo nido de abeja alrededor de todo el diseño, unos discretos volantes se encargan de coronar el puño de las mangas queriendo incorporarlo en nuestros looks más diarios. Disponible en tres colores, cuesta 19,95 euros y su referencia es 9874/002.

3. Con escote cruzado

Corto, cruzado y con mangas abullonadas. El diseño perfecto para llevar con pantalones de tiro alto y presumir de un escote muy favorecedor en el que los pliegues, una vez más, se convierten en los protagonistas absolutos. Original y cargado de detalles como el de los puños, cuesta 25,95 euros y su referencia es 2731/049.

Una sencillez que llegará al armario de todas y que, en más de una ocasión, pasarán a formar parte indiscutible de nuestros looks más informales. Una vez más, Zara suma un nuevo triunfo a sus espaldas.