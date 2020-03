Hay un top blanco drapeado de Zara con un escote en pico ideal para las chicas con mucho pecho

Además cuando llegue el verano te ayudará a parecer más morena. No está nada mal, ¿no?

Amigas, tenemos que reconocerlo, no podemos estar más contentas, por una vez la tendencia se ha puesto del lado de las chicas que tenemos mucho pecho. Este año no paramos de ver tops con volantes, todo con mucho volumen y eso a nosotras, aunque nos encante, no nos sienta muy bien. A más volumen, más pecho parece que tenemos y, aunque hay quienes se atreven con todo tipo de modas, otras se muestran más reticentes. Lo bueno es que Zara ha pensando en nosotras y en cuanto lo hemos visto hemos corrido a contártelo.

Si hace unos días llegaba a los estantes físicos y los virtuales el top trampantojo drapeado (parece un vestido si lo combinas con una falda del mismo tono que también hemos fichado), este jueves Amancio Ortega y su equipo, siguiendo con esa misma tendencia, han incorporado a la nueva colección un top que sienta genial a todas las mujeres que tiene mucho pecho.

Se trata de un cuerpo de color blanco, con escote pico elástico y manga sisa. ¿La clave para que nos siente bien? El escote el pico, que estiliza porque crear horizontalidad en el club y, por tanto, más favorecidas nos sentiremos. Además es blanco y cuando estemos morenas nos servirá para resaltar aun más nuestro bronceado. No suena nada mal, ¿verdad? Pues mejor te va a sonar cuando sepas que este top está disponible en todas las tallas, desde la S a la XL, y que cuesta 17,95€.