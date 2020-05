10 tops y vestidos con tirantes finos (¡finísimos!) para sobrevivir al calor del verano con mucho estilo

Más elegantes que los tirantes anchos y más cómodos que los escotes palabra de honor; con la subida de las temperaturas los 'spaghetti strap' llenan las calles de looks superfresquitos.

Osiris Martínez | Woman.es

Esta temporada, triunfan los espaguetis.Y no: no te has equivocado de sección. No estamos hablando de la nueva tendencia culinaria, sino de una ola fashion que promete triunfar todo el verano: los tirantes finos, finísimos.

El ‘thin’ o ‘spaghetti strap' pisa fuerte sobre las pasarelas de las colecciones de 'prêt-à-porter' de primavera-verano 2020. Firmas como Alexander Wang, Balmain, Blumarine, Burberry, Bottega Veneta, Chanel, Christian Dior, Chloé, Dolce & Gabbana, Ermanno Scervino, Jacquemus, Missoni, MSGM o Victoria Beckham apuestan por el tirante más discreto del panorama fashion para construir siluetas de tops y vestidos de múltiples estilos.

