Estas son las típicas sandalias de Zara de tacón cómodo que vas a poder llevar al trabajo con traje o pantalones vaqueros y a una boda con tu look de invitada perfecta

Estos tres looks así lo demuestran

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

En tiempos de coronavirus y cuarentena, las compras suenan como algo del pasado, ¿no os pasa? Vale, que no podremos ir a darnos un paseito de tienda en tienda, pero, de momento, nadie nos quita el guisanilllo de fichar todas las tendencias que llegan cada semana a las tiendas. ¿Lo bueno? Que no tenemos que hacer colas en el probador ni en la caja y cuando te llega a casa es todo un acontecimiento. Oye, qué alegría le da a una cuando llaman al timbre y te dejan un paquetito en el felpudo.

Y nosotras que no perdemos (ni queremos perder) esa sana costumbre de ir de compras, hemos encontrado unas sandalias en la web de Zara que nos van a solucionar todos los looks hasta que llegue el invierno. ¡Menudo hallazgo!

Entre la nueva colección de Zara, hemos fichado unas sandalias 'thong' (tanga, en español) anudadas al tobillo que son perfectas para cualquier ocasión y te lo demostramos en estos tres looks.

- Para ir a la oficina. Con un traje 'oversize', como lo llevó la 'influencer' Jeanette durante la Semana de la Moda de Milán. O si buscas una versión más informal (o para una cena con amigas), ¿sabes el juego que podrían darte estas sandalias lace up si las combinas con unos vaqueros y una camiseta como lo hace la influencer de All The Pretty Birds? Nos encanta la idea.

- Para una boda. A Füsun Lindner le hemos visto un modelo similar a las sandalias de Zara, pero de Bottega Veneta, con un vestido que bien podría ser el de una invitada a una boda. Y, oye, el resultado es más que aceptable.

De piel y con un precio de 49,95€, está a la venta en la web de Zara en todos los números, desde el 35 al 42.