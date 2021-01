Teresa Andrés nos muestra la blazer con estampado de pata de gallo más calentita para el invierno y que mejor queda con cinturón

Te salvará más de un look.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si hay una prenda práctica, versátil e imprescindible en el armario de cualquier 'fashionista', esa es una buena blazer. Especialmente para esos días en los que nos levantamos y no sabemos qué ponernos, este tipo de chaquetas nos ayudan a crear un look ideal, con un toque sofisticado y apto para todo tipo de ocasiones.

Aunque es cierto que durante los meses más fríos del año optamos por jerséis o prendas de punto que nos abriguen, admitimos que el poder que tiene una blazer de elevar cualquier estilismo no lo tiene cualquier prenda, entonces, ¿por qué no llevar la americana también en invierno? Teresa Andrés Gonzalvo no lo duda (ni aunque nieve).

La 'influencer' no ha querido dejar de compartir en Instagram sus instantánteas disfrutando de la nieve que Filomena nos ha dejado durante estos días y, por ello, nos ha mostrado un "lookazo" protagonizado por una blazer única que nosotras ya queremos incorporar en nuestro armario.

Se trata de una chaqueta de lana y algodón (por lo que es la más calentita para el invierno), con cuello sastre, bolsillos de parche en la parte delantera, cierre de un botón único y manga larga con codera. Además, cuenta con un original estampado de pata de gallo (que ya sabemos que es tendencia esta temporada y lo seguirá siendo durante años y años) que, en lugar del clásico blanco y negro, combina el color camel y el marrón oscuro.

El diseño pertenece a la firma Sandro Paris y está disponible en la web a un precio rebajado de 269,50 euros (antes 385 euros).

Y es que, además de por su original estampado (que combina con todo y jamás pasará de moda) y por su tejido, esta prenda nos ha conquistado porque queda IDEAL con cinturón, tal y como propone la propia 'influencer' con el look que ha compartido con sus más de 585.000 seguidores.

La valenciana ha lucido con estilazo este diseño al llevarlo sobre un jersey blanco de cuello alto y con leggings negros ajustados. Además, y tal y como llevamos viendo en el 'street style' varias temporadas, nos confirma que el cinturón es el complemento perfecto para cualquier blazer, ya que ciñe la cintura, estiliza nuestra silueta y convierte un look corriente en un estilismo top. ¡Tomamos nota!