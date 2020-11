De terciopelo, asimétrico y superoriginal, así es el minivestido de la nueva colección de Bershka con Jessica Goicoechea que tú también vas a querer llevar estas fiestas

Adiós 2020, pero con estilo.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Las Navidades están a la vuelta de la esquina (sí, todavía seguimos asumiendo lo rápido que pasa el tiempo) y ya empezamos a pensar en cómo decorar nuestro hogar o en los próximos regalos para nuestros amigos y familiares. Y aunque este año vamos a vivir unas fiestas totalmente atípicas y marcadas por las medidas de seguridad y por las restricciones, nunca debemos perder el espíritu festivo, ¿o no?

Para ello tener una actitud positiva resulta fundamental, pues debemos pensar que pronto llega un cambio de año que todxs vamos a recibir con los brazos abiertos. Y aunque haya límite de personas a la hora de reunirse, probablemente hagas un hueco en tu agenda para una cena más especial con amigas o compañeros de trabajo y, ¿qué mejor que un "lookazo" para este tipo de ocasiones?

En las colecciones especiales que lanzan las principales firmas de moda solemos encontrar prendas semitransparentes, lentejuelas y tejidos como el terciopelo. En concreto, este último es uno de nuestros preferidos porque es elegante, capaz de elevar cualquier look (incluso se lleva en 'outfits' de día) y es más abrigadito que otros.

Tras lanzar la colección inspirada en 'Sailor Moon' en la que han traído diseños tan originales como el minivestido ajustado que mejor queda con botas, Bershka vuelve a sorprendernos y lanza su línea de especial de fiesta de la mano de una estrella de Instagram y empresaria de moda de la que somos totalmente fans, Jessica Goicoechea.

Bajo el nombre 'Show Up - Show Out Selected by Jessica Goicoechea', la firma de Inditex nos trae todo tipo de prendas (para todos los gustos) perfectas para acabar el año con estilazo, inspiradas en las divas de la música de los años 90 y 2000 pero con un toque contemporáneo como pueden ser los 'crop tops', los 'baggy jeans' o los pantalones de piel sintética, entre otros.

Entre todas estas prendas, hay un minivestido negro de terciopelo del que nos hemos enamorado por su originalidad.

Se trata de una confección mix entre un vestido de manga larga y otro de tirantes, de corte asimétrico, con escote en pico, detalle de cinturón y un favorecedor fruncido en la cintura.

Por supuesto, el color negro siempre es un acierto para despedir el año, ya que es elegante y superfavorecedor. Además, el diseño permite llevarlo tanto con taconazos o sandalias (como así proponen en el 'lookbook' como con unas botas tipo militar, por ejemplo.

El vestido estará disponible muy pronto en la web de Bershka a un precio de 35,99 euros.

¿Nos puede gustar más? Definitivamente, no.