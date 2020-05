La asimetría es bella: 10 prendas y accesorios para sumarte a la tendencia silenciosa de la desescalada

Vestidos, tops, chaquetas, faldas... ¡las piezas asimétricas son tendencia en el asfalto!

Osiris Martínez | Woman.es

Asimetría. En plena desescalada, preparando el terreno para una ‘nueva normalidad’ que todos desconocemos, surge una tendencia que simboliza la temperatura mundial, en cierta manera: asimetría.

Se acabaron los patrones lineales, rectos, clásicos, para dar lugar a estilismos originales, irregulares, construidos de manera diferente, con ganas de cambio. En las pasarelas de las colecciones de primavera-verano, la asimetría se apoderó de faldas, vestidos, tops, conjuntos, denim, complementos y todo tipo de piezas, con etiquetas de firmas de la talla de 3.1 Phillip Lim, Alexander Wang, Balmain, Blumarine, Bottega Veneta, Carolina Herrera, Giorgio Armani, Givenchy y muchas más.

Si aún no has incluido en tu armario ninguna pieza rompedora que siga la tendencia que nos ocupa hoy, no temas: inspírate en nuestra selección.