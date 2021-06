Si aún no estás muy convencida con esta tendencia 'cut out', Grace Villarreal ha encontrado el vestido más bonito de la firma francesa 'fav' de las 'influencers'.

Cecilia Franco

Algo que adoramos del verano es la variedad de vestidos llenos de color, de cortes originales y tendencias que siempre vuelven llenas de nostalgia. Una de las grandes sorpresas que nos ha traído la temporada fue el retorno de los vestidos 'cut out'. Y aunque pienses que estos vestidos no te suenan de nada, venimos a decirte que los has visto en más de una ocasión al más puro estilo 'Pretty Woman'. ¿Aún no te has animado? Grace Villarreal ha encontrado el vestido más bonito de la firma favorita de las 'influencers' y lo querrás.

Cuando comenzamos a ver este tipo de vestidos en el mercado, con el detalle de las anillas y aberturas inesperadas, nuestra mente automáticamente voló a los años 90. Y no tardamos mucho tiempo en comprender que estos diseños protagonizarían nuestro verano en todas sus versiones. ¿Por qué lo decimos? Porque el 'cut out' no solo es cosa de los vestidos y ha logrado revolucionar hasta el mundo de los pantalones, tal cual.

-La tendencia 'cut out' se cuela en la camisa de Kim Kardashian y esta es nuestra propuesta de Zara.

-El vestido 'cut out' de Zara que está arrasando y acaba de salir a la venta.

Pero no todo queda ahí, en Zara se han animado con esta tendencia hasta en el bañador que queda bien con jeans. Y pese a todo, parece que el gigante de Inditex ha sabido entender tan bien esta idea que saca a la venta un vestido de este estilo y arrasa en pocas horas.

Estarás de acuerdo con nosotras que la tendencia 'cut out' esta temporada no tiene competencia. Y aunque no estés muy convencida, cuando veas la opción que nos propone Grace Villarreal cambiará tu actitud por dos razones: Es espectacularmente bonito y favorecedor, y pertenece a la firma favorita de todas las 'influencers'.

Melissa Villarreal hace poco lució un vestido estilo 'boho' de esta firma y nos enamoró. Ahora es Grace Villarreal quien nos lanza una nueva propuesta que no puede ser más ideal y romántica.

Se trata de un vestido de la firma francesa Antik Batik (205 €) y forma parte de la nueva colección primavera-verano. Un diseño de corte largo, volante en el bajo (que aporta mucho movimiento) y estampado floral en morado y blanco perfecto para los días de verano. Por otro lado, y aunque nosotras ya somos adictas a esta tendencia 'cut out', queremos resaltar que gracias a ese pequeño detalle se ve la espalda al descubierto y crea así una especie de look dos piezas que nos encanta.

Detalle 'cut out', flores y 'escotazo' en la espalda, ¿puede ser más perfecto? Por fin te animarás con esta tendencia y caerás en la tentación más 'pretty'.