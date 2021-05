Tamara Falcó ha conseguido que volvamos a amar los vestidos boho

Aunque en realidad nunca los hayamos dado de lado, después de ver modelos como el de Tamara Falcó que son ideales para la primavera y las noches de verano que están a punto de venir, no hemos podido evitar rendirnos de nuevo ante ellos.

Julia García

Hubo un tiempo en el que los vestidos boho eran nuestros favoritos. Esos modelos cómodos, desenfadados, de estampados bucólicos, amplios, vaporosos y casi etéreos copaban nuestro armario en cuanto aparecían los primeros rayos del sol y los llevábamos con alpargatas, con sandalias, con zapatillas y hasta con botas cowboy. Estaban por todas partes, de ahí que llegara un momento en el que decidimos que era momento de probar otras fórmulas y de dejar que esta respirara para no terminar hartas de ella.

Pero parece que después de unos años en el sombra vuelven a ver la luz. Al menos este es el mensaje que nos están mandando alto y claro mujeres de estilos muy diversos pero que tienen en común el hecho de haber logrado convertirse en referentes en distintos niveles a la hora de vestir.

Kate Middleton, por ejemplo, aparecía hace unas semanas en las fotografías oficiales de su aniversario de boda con el Príncipe Guillermo con un diseño de estas características y ahora ha sido Tamara Falcó la que ha querido apostar de nuevo por esta estética bohemia que tanto nos gusta para disfrutar de una jornada en la hípica.

Tamara sabe muy bien cómo explotar al máximo su armario y, aunque no es habitual de este tipo de piezas porque suelen ser vestidos de estilo lencero o tipo camiseros los que abundan en sus elecciones, ha decidido darle una oportunidad esta vez a un modelo largo de mangas ligeramente abullonadas, escote en uve, botonadura central que lleva por nombre Esotico y forma parte de la colección de esta temporada de la firma Maksu.

Un diseño tipo patchwork que juega con diversos colores y está plagado de pequeños detalles que lo convierten en una auténtica pieza de artesanía de esta marca española que lo vende en su tienda online por 235 euros.

Esta no es la primera vez en la que vemos a la diseñadora e influencer lucir piezas de este sello 'made in Spain' ya que, no hay más que echar la vista atrás unos meses para recordar ese traje de blazer y pantalón que jugaba con el clásico dibujo pata de gallo pero de una manera mucho más contemporánea con el que posó en su perfil de Instagram.

Para acompañar tan exótica creación, la hija de Isabel Preysler ha optado por unas discretas sandalias de tacón cómodo en tono nude y como accesorio, un medallón dorado que quedaba a la vista gracias a la abertura en pico del vestido.