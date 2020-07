Se trata de un vestido de la firma francesa Ba&Sh y que promete convertirse en un 'best seller'.

A Tamara Falcó no hay que perderle la pista nunca. La influencer no deja de darnos verdaderas lecciones de estilo, la hemos visto con looks 'low cost' de Zara o Stradivarius, hasta con vestidos de su propia firma. Se atreve con vaqueros, faldas midi, volantes, estampados de flores o de puntos. Lo mismo lleva taconazo que unas sandalias Birkenstock. Y es que con gracias a su cuenta de Instagram, podemos inspirarnos para formar atuendos que sirvan para nuestro día a día, para una cena romántica o incluso para un vestido de invitada, sea lo que sea ella siempre nos conquista con su buen gusto.

Falcó ha decidido viajar dentro de España para apoyar el turismo nacional, que se enfrenta a una terrible crisis, debido al coronavirus. Este fin de semana se encontraba en Cuenca y ha aprovechado para dejarnos una hermosa postal. Sonriente con el fondo desenfocado (asumimos que se trata de las famosas Casas Colgadas), Tamara ha escogido un precioso vestido blanco con flores amarillas que ha sido todo un descubrimiento.

Se trata de un modelo largo en blanco con delicadas flores amarillas de escote cuadrado, nido de abeja, mangas abullonadas y volantes de la firma francesa Ba&Sh. El diseño resulta perfecto para un día en el campo, o incluso un bautizo o cóctel. El modelo se llama Kiwane y es largo, con el canesú alto y fruncido elástico, volantes en los hombros, escote cuadrado y manga 3/4. Confeccionado 100% en viscosa éste está disponible por 260 euros en varias tallas.

En la web de la marca lo podemos encontrar en blanco roto, como el Tamara, o en azul y de las tallas 0 a la 3. Y si te chifla el estampado la firma lo ofrece otro vestido, solo que en este caso es corto y una camisa de botones.